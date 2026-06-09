Miguel Rebosio dio fuerte comentario sobre Gruber tras error en el Perú vs España: "Hay que..."

Fabio Gruber fue blanco de comentarios de los peruanos debido a su bajo rendimiento en el partido de la selección peruana ante España y por sus constantes equivocaciones. Ante ello, Miguel Rebosio, exjugador de Perú, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el defensor peruano-alemán.

Miguel Rebosio y su fuerte comentario sobre Fabio Gruber tras error en el partido de la selección peruana ante España

La selección de Perú perdió 3-1 ante el combinado español y mostró grandes debilidades del conjunto peruano, sobre todo en el lado defensivo, donde Guber y Garcés debían cuidar la zona, pero cometieron errores.

Ante ello, Conejo Rebosio aprovechó una entrevista en Exitosa Deportes para hablar sobre la posición defensiva que alguna vez también ocupó como jugador de la Bicolor.

Fabio Gruber fue titular ante Haití y España y fue criticado por sus errores en la defensa

Miguel Rebosio consideró que Fabio Gruber y Renzo Garcés tienen que seguir jugando más tiempo juntos en la selección peruana para que, partido a partido, sigan ganando confianza, ya que ambos son serios y tienen bastante proyección para rendir mejor y mostrar un mejor nivel.

"En realidad si hay que mejorar, hay que hacerlo en todas las líneas, no solo en lo defensivo. Yo te digo eso o tu me lo preguntas porque he jugado ahí. Yo lo decía antes, me gustaría que tenga más minutos Gruber, a pesar de ese pequeño error que tuvo a la hora de salir pero con más tiempo o más cohesión, pueden que sea tanto Garcés y con Gruber pero me parece que tiene esa seriedad y temple de poder creérsela", afirmó el retirado futbolista.

Fabio Gruber tuvo errores con la selección peruana ante Haití y España

Fabio Gruber acumuló varias imprecisiones en los partidos amistosos de la selección peruana frente a Haití y España. Su actuación ante el conjunto centroamericano fue la más evidente, pues dos fallos del defensa estuvieron cerca de acabar en gol del rival, aunque logró recuperarse a tiempo para evitarlo. En cambio, frente al combinado español también registró errores en la salida, aunque estos resultaron menos visibles.