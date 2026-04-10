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Felipe Chávez es sorprendido con inesperado mensaje de FC Colonia de Alemania: "Que te..."
Felipe Chávez, volante de la selección peruana, recibió firme mensaje por parte del FC Colonia de la Bundesliga, donde juega tras haber dejado Bayern Múnich.
La selección peruana constantemente está buscando elementos en el extranjero que tengan raíces nacionales para que puedan vestir la Blanquirroja, esto por la falta de futbolistas que tenemos de cara a las siguientes Eliminatorias Conmebol. Uno de ellos es Felipe Chávez, quien sorprendió porque venía jugando en el Bayern Múnich y ahora está en el FC Colonia de la Bundesliga. Ahora, su club en Alemania acaba de dejarle a nuestro compatriota un mensaje totalmente inesperado.
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El mediocampista no aceptó la convocatoria de Mano Menezes debido a que priorizó jugar para su equipo, ya que llegó hace poco y quiere ganarse la titularidad, hecho que fue bien recibido por el hincha incaico. En ese sentido, semanas después de tal decisión, la institución deportiva de Rin-Ruhr se pronunció sobre el habilidoso volante a través de una publicación en su cuenta oficial de ‘X’.
Resulta que este viernes 10 de abril es el onomástico de Felipe Chávez, por lo que el FC Colonia le deseó lo mejor en su futuro profesional, esto con un post en redes sociales. “¡Feliz cumpleaños, Felipe! Nuestro mediocampista cumple hoy 19 años ¡Que te celebren!”, indicó el club de Alemania, destacando así al hombre de la selección peruana.
El mensaje del FC Colonia.
¿Cómo marcha el club de Felipe Chávez?
‘Los Machos Cabríos’, apodo del club, no la pasan bien en la Bundesliga debido a que se encuentran actualmente en la décimo quinta casilla de la tabla de posiciones con 27 unidades, a 6 puntos del descenso. La semana pasada igualaron 1-1 con Hamburgo y acumularon ocho partidos al hilo sin poder conocer la victoria en el campeonato más importante de Alemania.
¿Cuál es el valor de Felipe Chávez?
Hoy en día, Felipe Chávez tiene un valor de 2 millones de dólares en el mercado de transferencias y es la máxima cotización que ha tenido el mediocampista a lo largo de su carrera profesional. Si sigue destacando, sin duda alguna su precio volverá a elevarse en los próximos meses.
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