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¡No levantamos! Perú perdió 2-0 ante Bolivia y parece que no irá al próximo Mundial

La selección peruana volvió a perder y esta vez fue por 2-0 ante Bolivia, por lo que todo indica que no iremos al siguiente Mundial de la FIFA.

Francisco Esteves
Perú perdió 2-0 ante Bolivia.
Perú perdió 2-0 ante Bolivia. | Foto: Composición Líbero.
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Malas noticias para el hincha de la selección peruana. Resulta que Perú perdió nuevamente y esta vez lo hizo ante su similar de Bolivia, porque todo apunta a que nos quedaremos más años sin clasificar al Mundial de la FIFA y esto preocupa mucho al aficionado nacional. Te contamos los detalles.

Selección peruana recibió gran noticia y jugará el Mundial.

PUEDES VER: Perú jugará el Mundial y compartirá grupo con Japón, Portugal y México: fixture de los partidos

Si bien es cierto, los comandados por Mano Menezes dejaron muchas dudas en sus amistosos de fecha FIFA, esta no es solo una característica de nuestro plantel mayor. Resulta que la Sub-17 cayó 2-0 ante la Verde por la fecha número 3 del Sudamericano de la categoría que otorga plazas a la próxima Copa del Mundo.

Perú cerca de quedar eliminado del Mundial

Resulta que la selección peruana Sub-17 marcha en el Grupo B del campeonato y comparte zona con Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela; por lo que en teoría debería haber tenido chances de clasificar por lo menos a la repesca continental para el Mundial 2026. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

Selección peruana

Perú cayó ante Bolivia.

La Blanquirroja ha perdido 4-1 ante Argentina y 4-1 también frente a Brasil. Ahora cayó 2-0 con Bolivia y necesita ganarle sí o sí a Venezuela en la última fecha para acceder al repechaje de Sudamericano. El partido entre ambas escuadras será el próximo viernes 10 de abril en el Estadio Ameliano, ubicado en Paraguay.

Vale precisar que solo dos selecciones por grupo clasifican al Mundial de la categoría, mientras que los dos terceros lugares se enfrentarán a los cuartos para definir los dos boletos restantes al torneo internacional de la FIFA.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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