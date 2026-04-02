Selección peruana anuncia convocatoria oficial de futbolista de Juventus de Italia: ¿Quién es?

Tras la fecha FIFA de marzo, la selección peruana vuelve a ser relevante con su lista de convocados para el Sudamericano Sub 17, que se llevará a cabo en abril. La inclusión destacada es la de Franco Giambavicchio, un centrocampista de 17 años que tiene un contrato con la Juventus de Italia.

Selección peruana convocó a Franco Giambavicchio de Juventus

Recientemente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló la nómina de 23 futbolistas seleccionados para participar en el Sudamericano Conmebol Sub 17, que comenzará el 3 de abril de este año. Entre los jugadores provenientes de Europa se encuentra Franco Giambavicchio, quien juega en la categoría juvenil de la Juventus de Italia.

Recientemente, este mediocampista acaba de extender su vínculo con Juventus hasta junio del 2028, por lo que tiene aún varias temporadas para seguir peleando día a día en su afán de escalar al primer equipo de Turín. Este jugador tiene raíces peruanas gracias a su madre y tiene como fútbol base el elenco de Torino.

¿Quién es Franco Giambavicchio?

Este jugador se formó en Torino de Italia e inició su etapa futbolística en la edición 2022. A partir del 2025 llegó a un acuerdo con Juventus y estampó su firma hasta junio del 2028. Se desempeña como mediocampista ofensivo y ya ha sido parte de la convocatoria de la selección peruana sub 17 para un amistoso ante Uruguay que se disputó en julio del 2025.

En la presente temporada 2025-26 ha afrontado un total de 11 partidos con la categoría sub 17 de Juventus, en el que registra un total de tres asistencias en 666 minutos. Su último encuentro fue ante Cesena en el empate a uno por la jornada 21 del campeonato italiano.

Franco Giambavicchio fue convocado para afrontar el Sudamericano Sub 17. Foto: FPF | Juventus.

Convocados de la selección peruana sub 17

ARQUEROS

Daniel Recavarren (Alianza Lima)

Fernando Lasanta (Vélez)

Matteo Tassara (Virtus Entela de Italia)

DEFENSAS

Sebastián Ortega (Alianza Lima)

Alessandro Marsano (Sporting Cristal)

Ángel Villalta (Sporting Cristal)

Carlos Altez (Sporting Cristal)

Adriano Ortega (Sporting Cristal)

Fabio Vásquez (Sporting Cristal)

Jhairo Reyna (Club UCV)

Robert La Madrid (Universitario)

Cristobal Gutiérrez (Universitario)

Dayron Castillo (Universitario)

MEDIOCAMPISTAS

Sean Chávez (Inter Miami)

Franco Giambavicchio (Juventus de Italia)

Robinho Ormeño (Universitario)

Rodrigo Vega (USMP)

DELANTEROS