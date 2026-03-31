Prensa ecuatoriana reacciona al doblete de Vélez con la selección peruana: “Una de las figuras”

Una de las novedades del partido entre Perú y Honduras, encuentro que terminó 2-2, fue la destacada actuación del ecuatoriano nacionalizado peruano Jairo Vélez, quien marcó un doblete, sorprendiendo a muchos seguidores de la Bicolor, pues no se pensaba que el jugador de Alianza Lima se entendiera tan bien con sus compañeros, debido a que es un proceso nuevo.

En este contexto, diversos medios ecuatorianos siguieron el partido para ver a su compatriota y no dudaron en destacar su gran actuación.

Prensa ecuatoriana reacciona al doblete de Vélez con la selección peruana

Tras la buena actuación de Vélez, medios como Ecuavisa destacaron la gran actuación del ‘Corviche’, quien logró abrir su cuota goleadores con la Bicolor. “Jairo Vélez tuvo un debut soñado con la selección de Perú al marcar dos goles en la victoria ante Honduras, consolidándose como una de las figuras del inicio de este nuevo proceso del combinado inca”.

“El futbolista, nacido en Ecuador y nacionalizado peruano, vivió su primera gran noche internacional este martes 31 de marzo. El ‘Corviche’, actual jugador de Alianza Lima, abrió su cuenta goleadora con un potente remate cruzado de pierna derecha dentro del área, en una definición que reflejó su calidad y tranquilidad en el área rival”.

Además, destacaron que en el segundo tiempo, el jugador íntimo volvió aparecer en el marcador para poner el 2-1.

“Lejos de quedarse ahí, Vélez volvió a aparecer en el segundo tiempo en un momento clave del encuentro. Con el marcador igualado, el atacante se hizo presente nuevamente, esta vez con un certero cabezazo que significó su segundo gol de la noche y terminó siendo determinante en el resultado”.

“El mediocampista ofensivo desarrolló gran parte de su carrera en Perú, aunque sus inicios se remontan a las divisiones formativas de Vélez Sarsfield en Argentina. Pese a su proyección, nunca logró consolidarse en la selección ecuatoriana, lo que lo llevó a optar por la nacionalidad peruana”, escribió el mencionado medio.