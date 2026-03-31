Perú vs España: fecha, hora y canales para ver el tercer partido de Mano Menezes

Terminaron los partidos amistosos para Perú tras haber finalizado su encuentro contra Honduras, que terminó 2-2 y se disputó en el Estadio Municipal de Butarque, en España. El segundo partido de Mano Menezes al mando de la blanquirroja no fue el esperado, pues se buscaba al menos una victoria tras haber caído 2-0 frente a Senegal.

En este contexto, ahora la selección peruana deberá pensar en lo que será su tercer partido, que será contra una selección que alguna vez fue campeona del mundo: España. Conoce aquí la programación del encuentro.

¿Cuándo juega Perú vs España?

El Perú contra España está programado para jugarse este 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, recinto que cuenta con una capacidad para 51,726 espectadores.

Así se ve el estadio Cuauhtémoc

¿A qué hora juega Perú vs España?

El encuentro, de momento, no tiene un horario fijo; se espera que en las siguientes semanas se confirme la hora para este partidazo que se disputará en México.

¿Dónde se podrá ver el Perú vs España?

La transmisión televisiva del Perú vs. España será realizada por América TV y ATV, mientras que Movistar Deportes se encargará de la cobertura por cable. Además, recuerda que aquí en Líbero llevaremos la cobertura completa de este compromiso, desde el minuto a minuto, así como la narración de este.

España anunció el partido contra Perú

Como se recuerda, el anuncio de este partido lo realizó la selección española mediante un video publicitario en el que su entrenador, Luis de la Fuente, invitaba a los hinchas a asistir a este gran encuentro.

Video: Selección Española

“El Estadio Cuauhtémoc será testigo de excepción del último test que realizará España una vez que la Selección llegue al continente americano y antes del inicio del Mundial. Solo siete días antes de la puesta de largo del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección española visitará México para enfrentarse a la selección nacional de Perú”, señaló ‘La Furia Roja’ en su página web.