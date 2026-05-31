Flores ilusiona al hablar sobre el posible regreso de Ruidíaz a Universitario: “Evaluando...”

La novela entre Universitario y Raúl Ruidíaz sigue dando de qué hablar. Pues tras la temporada tan irregular que mostró la ‘U’, sumado a la llegada de refuerzos que no estuvieron a la altura, muchos hinchas cuestionan la falta de gol. Por ello, luego de lo mostrado por Raúl Ruidíaz cuando enfrentó a su exequipo, donde anotó un gol para que Atlético Grau se llevara la victoria en el Monumental, se reavivó el deseo de que la ‘Pulga’ regrese a Ate.

En este contexto, tras el partido de Universitario contra Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura, Edison Flores fue consultado en zona mixta sobre el posible regreso del delantero.

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Flores ilusiona al hablar sobre el posible regreso de Ruidíaz a Universitario

Tras ser consultado, el popular ‘Orejas’ señaló que ese dependerá de la dirigencia, la cual viene evaluando la situación para cambiar el rumbo de los cremas, con el objetivo de realizar el mejor Torneo Clausura posible.

“Bueno, sobre los fichajes seguramente ya los dirá la dirigencia, están evaluando varias cosas seguramente también para cambiar y poder mejorar lo que viene, ¿no? Y trabajar al máximo, que es lo que necesitamos”, fueron las breves palabras de Flores.

Valor de Raúl Ruidíaz

El actual delantero de Atlético Grau se encuentra tasado en una cifra de 300 mil euros, de acuerdo con la revisión de Transfermarkt.

