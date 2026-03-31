DT de Honduras no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre la selección peruana: “Es una…”

Tras el empate 2-2 entre Perú y Holanda, José Molina, entrenador de este último equipo, dio su análisis sobre lo que vio durante el encuentro y señaló que se queda con muchas cosas positivas de su escuadra, resaltando sobre todo cómo se repusieron cuando estuvieron en desventaja en el marcador.

"El como nos repusimos dos veces a dos goles en contra, eso era algo que siempre desde que llegué iba a ser muy difícil cuando se pone la cosa en contra, y este equipo demostró carácter, fuerza, confianza y que cree hasta el final. Me voy contento, pese a que hay cosas por mejorar, por el trabajo y el juego del equipo que queremos construir en la selección de Honduras para que se pueda pelear cosas importantes", empezó declarando en rueda de prensa.

“(…) A lo mejor nos faltó algo de remate y llegada, que Perú nos complicó, pero se que tenemos que trabajar sobre ello. El equipo lo peleó hasta el final y eso no lo puede discutir nadie", complementó.

DT de Honduras y su comentario sobre la selección peruana

Finalmente, José Molina habló sobre cómo vio a la selección peruana; no obstante, reconoció que es un buen equipo al que pudieron hacerle daño.

"Los primeros 20-30 minutos fuimos sometidos por Perú, tuvieron el balón, pero el equipo se recuperó al final de la primera parte. El partido estuvo igualado en la segunda parte, quizás un poco más por nuestro lado que el de ellos, pero estoy contento con lo que se vio en el campo", fueron las palabras de Molina.

"Me quedo con muchas cosas, con parte del juego, porque hay un momento que no hemos estado bien, pero también hubo momentos que hemos dominado el partido. Le hemos generado dificultades a Perú, que es una buena selección. Me quedó con los jóvenes que han debutado, y que han jugado 15-20 minutos. Algunos jugaron casi todo el partido a un nivel extraordinario, todos los jóvenes nos dieron mucho", concluyó.