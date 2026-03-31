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Perú empató 0-0 y desató la preocupación de los hinchas por posible eliminación del Mundial

La selección peruana está cerca de quedar eliminado del Mundial 2026 tras empatar 0-0 ante un fuerte rival.

Luis Blancas
Perú empató 0-0 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hincha peruana por posible eliminación del Mundial 2026
Perú empató 0-0 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hincha peruana por posible eliminación del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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La selección peruana de Mano Menezes consiguió un empate con sabor a derrota ante Honduras por 2-2 desde España. Y de la misma manera, la categoría sub-16 de Perú también viene disputando el Mundial de Montaigu 2026 en Francia y solo alcanzó un empate 0-0 ante su similar de Japón.

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Perú empató 0-0 ante fuerte rival y desató la preocupación de los hincha peruana por posible eliminación del Mundial 2026

La Sub-16 de la selección peruana empató 0-0 ante la misma división de Japón este martes 31 de marzo del 2026 por la primera fecha del Mundial Montaigu organizado en Francia.

El importante duelo por Torneo Mundial igualó sin goles; sin embargo, dos grandes nombres y proyectos juveniles en la Bicolor fueron titulares. Estamos hablando de Mate Oberson, suizo-peruano, y de Samuel Hernandez, colombiano-peruano.

La Sub-16 de Perú empató 0-0 ante Japón por Mundial de Montaigu 2026

La Sub-16 de Perú empató 0-0 ante Japón por Mundial de Montaigu 2026. Foto: César Mosquera

La selección peruana dirigida por Diego Ortiz ocupa el grupo B por lo que su segundo duelo será ante México el jueves 2 de abril desde las 12.30 p. m.

Si la Bicolor Sub-16 logra ganar el duelo ante su contrincante mexicano, tiene una gran posibilidad de clasificar si vence a Portugal en la tercera jornada que será el 4 de abril a las 12.00 p. m.

¿Qué es el Mundial Montaigu 2026 en Francia?

El Torneo Mundial de Montaigu organizado en Francia es un campeonato de selecciones que cuenta con la participación de jóvenes talentos de cada país con el firme objetivo de consolidar su crecimiento y potenciar su formación. Este certamen está programado para realizarse del 30 de marzo al 6 de abril de 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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