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La astronómica cifra que se llevará México por albergar el partido entre Perú vs España

Se conocieron las cifras económicas que obtendrá México por albergar el partido entre Perú y España, que se realizará en el Estadio Cuauhtémoc.

Antonio Vidal
Se conoció la cifra que se llevará México por albergar el Perú vs España. Foto: composición Líbero/selección de España/FPF
Se conoció la cifra que se llevará México por albergar el Perú vs España. Foto: composición Líbero/selección de España/FPF
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La selección peruana tendrá un gran partido contra la selección de España, encuentro que tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en México, y que está previsto para el próximo 8 de junio. No obstante, se conoció información sobre cuánto percibirá económicamente ‘la tierra del mariachi’.

Pues en una reciente conferencia, José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, dio a conocer las cifras que obtendría México; además, se prevé una gran asistencia de hinchas, lo cual impulsará la actividad económica del país.

Este evento, que será de la más alta relevancia deportiva, va a permitir que Puebla esté en los ojos del mundo y va a dinamizar diversas actividades económicas, desde hospedajes, servicios, alimentación, comercios”, fueron las palabras de García Parra.

Perú vs España programación del partido. Foto: composición Líbero/IG/AP

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La astronómica cifra que se llevará México por albergar el partido entre Perú vs España

De acuerdo a la información del coordinador, se espera que el partido entre Perú vs España deje aproximadamente 376 millones de pesos, que serían alrededor de 22 millones de dólares.

Por otra parte, el mismo funcionario señaló que se prevé la asistencia de más de 46 mil 300 espectadores, así como la llegada aproximada de 144 mil visitantes. A esto se le sumaría que estas visitas al país generarían una ocupación hotelera cercana al 90%.

García Parra resaltó que el encuentro también contará con proyección internacional, con una audiencia estimada entre 10 y 14 millones de espectadores en todo el mundo.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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