¡Se acabó! Alexander Robertson no podrá jugar nunca por la selección peruana: conoce la razón

La selección peruana está constantemente buscando nuevos valores para reforzarse y así clasificar al Mundial. En ese sentido, uno de los llamados a aportar para el recambio generacional era Alexander Robertson, mediocampista británico que podía jugar para la Blanquirroja gracias a su ascendencia. Sin embargo, recientemente se confirmó que el futbolista de 22 años jamás podrá vestir nuestros colores nacionales.

Como sabemos, según el reglamento de la FIFA, un jugador no puede pertenecer a una selección si previamente a jugado para la escuadra absoluta de otro país. En ese sentido, el volante del Cardiff City cumplió recientemente su tercer amistoso con Australia, por lo que quedó descartado para siempre de Perú. Oficialmente, la historia terminó para el deportista de madre peruana.

Resulta que Alexander Robertson ingresó al minuto 81’ del encuentro entre los ‘Socceroos’ ante Curazao por la fecha FIFA de marzo. Los de Oceanía vencieron 5-1 y quedaron listos para disputar el Mundial 2026 en Norteamérica, pero lo más importante para el hincha de la Blanquirroja fue la participación de quien en algún momento de su vida pude jugar para nuestro país.

Alexander Robertson con la camiseta de Australia.

Recordemos que el mediocampista ya había rechazado vestir los colores de la selección peruana, por lo que ningún aficionado lo tenía en cuenta y tampoco el comando técnico dirigido por Mano Menezes. Sin embargo, seguía siendo una opción dentro de las normas establecidas por la principal entidad de fútbol en el mundo entero. Ahora el volante de 22 años únicamente podrá jugar en Australia hasta el resto de sus días.

Trayectoria de Alexander Robertson

Estos han sido sus clubes a lo largo de su corta carrera profesional: