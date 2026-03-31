Perú enfrentará a Uruguay en importante partido oficial: fecha y hora del cotejo

¡Confirmado! La selección peruana no da tregua a su hinchada y ahora disputará más partidos durante el mes de abril. La Blanquirroja recibirá a Uruguay y Paraguay en dos importantes compromisos oficiales, y además también se dará el tiempo de viajar hasta Quito para chocar con Ecuador. A continuación te contamos todos los detalles como la fecha de cada encuentro.

Como sabemos, el ‘equipo de todos’ estuvo en cotejos amistosos bajo el mando de Mano Menezes, nuevo entrenador de la escuadra que buscará su clasificación al Mundial 2026. Sin embargo, los aficionados del cuadro incaico se llevaron una enorme sorpresa ahora que Perú iniciará a competir a nivel internacional por, precisamente, un boleto a la anhelada Copa del Mundo.

Se trata de la selección peruana de Antonio Spinelli, la cual retomará las Eliminatorias Conmebol Liga de Naciones Femenina en el presente mes de abril. La Blanquirroja marcha séptima con apenas tres unidades y buscará volver a sumar para meterse en la lucha por un cupo al torneo más importante de la FIFA en su categoría. Para ello, en esta fecha triple jugará con combinados sumamente importantes.

Perú jugará la Liga de Naciones Femenina.

Primero, el viernes 10 de abril recibirá a Uruguay en Cusco desde las 16.00 horas y luego chocará con Paraguay el martes 14 y también a las 16.00 horas. Ambos compromisos se llevarán a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a 3,399 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, para cerrar la jornada, Perú visitará a Ecuador en Quito el 18 de abril y aún no hay hora confirmada.

Fixture restante de Perú en la Liga de Naciones Femenina

Este es el fixture que le queda a la selección peruana en su lucha por quedar entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones. Recordemos que los dos primeros van directo al Mundial 2027, mientras el tercer y cuarto lugar obtienen el boleto al repechaje intercontinental de la FIFA.