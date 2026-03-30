Gareca reveló la verdadera razón por la que eligió a Cueva sobre Benavente: "El 'Chaval' es un..."

En una reciente entrevista para el programa ‘La Sustancia de Gareca’, se tuvo como invitado a Christian Cueva, actual jugador de Juan Pablo II. Durante el desarrollo de la entrevista, Ricardo Gareca dio a conocer diversos temas relacionados con la selección peruana. Aunque llamó la atención cuando se tocó el tema de Cristian Benavente, quien luchó por el puesto con Cueva.

Como se recuerda, a pesar de que la hinchada peruana pedía a gritos al ‘Chaval’, debido a que fue formado en el Real Madrid, Gareca siempre prefirió al actual jugador de Juan Pablo II, recibiendo muchas críticas, pues los hinchas de la Bicolor señalaban que el volante era muy indisciplinado y no merecía la oportunidad. Desde ahí nació la famosa palabra ‘argolla’.

Por su parte, para ‘Aladino’, señaló que lo toma como una anécdota, pues a pesar de ser señalado siempre confió en la decisión del argentino. Además, resaltó que la argolla no existe, pues mencionó que muchos jugadores tuvieron la oportunidad en la Bicolor.

“Yo lo tomo como una anécdota porque tengo una buena relación con el ‘Chaval’, ya que en un momento pedían su convocatoria y no la mía, porque era disciplinado y tantas cosas que decían. Al final entendía, porque el fanatismo es así, pero tú nunca nos hiciste sentir eso (la argolla). Si te nombro a todos los que convocaste y tuvieron la oportunidad, todos estamos muy contentos, porque en el universo de futbolistas no lo teníamos y lo logramos contigo”, señaló Cueva.

Gareca reveló por qué prefirió a Cueva antes que Benavente

Para Gareca, el actual jugador de Sporting Cristal, era muy bueno y siempre venía con ganas de querer defender a la selección. No obstante, reconoció que no lo colocaba debido a que el nivel que mostraba Cueva era muy alto, por lo que quitarle el puesto era muy difícil.

“El chaval es un chico extraordinario y cada vez que venía era con ganas. Lo que pasa es que el rendimiento tuyo (Cueva) era muy alto, así como el de ustedes. Eran un grupo tan consolidado, un grupo que se iba imponiendo, que nosotros lo que esperábamos era darle la opción a los muchachos que venían de adaptarse lo más rápido posible y, cuando les tocaba, tenían que rendir porque su rendimiento era muy alto. Pero si eso es argolla, la verdad es que es muy difícil de entender”, fue la explicación del ex entrenador de la selección.