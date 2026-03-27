Ricardo Gareca sorprende a Christian Cueva con inesperada pregunta: “¿Tú eras mi…?”

Se estrenó el avance de lo que será 'La Sustancia con Ricardo Gareca', programa en el cual el exentrenador de la selección peruana tendrá como primer invitado a Christian Cueva, actual jugador de Juan Pablo II. En el video se puede ver que para este estreno se comentarán varios temas relacionados al fútbol.

No obstante, Gareca sorprendió a ‘Aladino’ con una inesperada pregunta con respecto a su relación. Esta pregunta dejó helado a Cueva, quien no dudó en responder que dependería de lo que diga el entrenador argentino.

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Ricardo Gareca sorprende a Christian Cueva con inesperada pregunta

Como bien se sabe, siempre hubo comentarios acerca de la relación entre Cueva y Gareca, pues para el entrenador, el ‘10’ era pieza fundamental en su esquema, siendo uno de los jugadores mejor potencio el ‘Tigre’.

"¿Tú eras mi engreído?", fue la pregunta que dejó helado a Cueva. "¿Lo contamos o no? Tú dime", fue la respuesta del jugador en tono de broma. Sin embargo, ahí queda el clip, pues este lunes 30 se estrenará este video.

¿Cuántos partidos jugó Christian Cueva con Ricardo Gareca?

Christian Cueva fue un jugador clave para Ricardo Gareca en la selección peruana, disputando 84 encuentros bajo su mando entre 2015 y 2022. En ese tiempo, se afianzó como uno de los futbolistas más determinantes, con 15 goles y varias asistencias, siendo el mediocampista con mayor continuidad durante el proceso del ‘Tigre’.