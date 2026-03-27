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Raúl Fernández explicó por qué Ricardo Gareca lo ‘borró’ de la selección peruana: “Hubo…”

El exportero de Universitario, en una reciente entrevista, explicó desde su perspectiva las razones por las cuales ya no fue llamado a la selección peruana cuando empezaba la era de Ricardo Gareca.

Antonio Vidal
Raúl Fernández explicó por qué dejó de vestir la camiseta de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Sky Sports
Raúl Fernández explicó por qué dejó de vestir la camiseta de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Sky Sports
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En una reciente entrevista para el programa 'PBO Campeonisimo', el exportero de Universitario de Deportes Raúl Fernández conversó sobre diversos temas deportivos. Durante la conversación fue consultado sobre por qué fue ‘borrado’ de la selección peruana tras la llegada al banquillo de Ricardo Gareca, pues como se recuerda, a pesar de conocerlo tras su paso por la ‘U’, el ‘Tigre’ lo relegó para consolidar a Pedro Gallese en el arco.

En ese sentido, para ‘Superman’, las rotaciones que venía teniendo en aquel entonces en el cuadro crema le perjudicaron, pues, de acuerdo con sus palabras, el entrenador de ese entonces, Luis Fernando Suárez, lo hacía rotar con José Carvallo, por lo que esto limitó sus posibilidades de defender a la Bicolor.

Histórico jugador de Universitario habló sobre Pedro Gallese. Foto: composición Líbero/IG

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Raúl Fernández sobre por qué fue ‘borrado’ de la selección peruana

Para el exportero, ante la pregunta, señaló que también le sorprendió pues venía teniendo actuaciones con Perú y era quien más partidos tenía defendiendo al país. No obstante, reconoció que las rotaciones en el club le perjudicaron.

“Yo también me sorprendí, me sorprendí mucho, más aún cuando tenía la relación y la confianza con Gareca cuando vino a la U. Creo que había esa confianza para poder explicar o algo. Porque si bien es cierto, antes de que empiece la era Gareca, yo era el arquero que venía jugando en la selección, el que tenía más partidos en ese momento, Y en un momento se dejó de convocarme. Pasaron meses y justo me lo crucé a Ricardo y le pregunté, y lamentablemente para mí hubo mala suerte con la rotación. Estábamos José Carvallo y yo, y nos turnábamos; cada dos partidos jugábamos nosotros”, fueron las palabras del ex crema.

Raúl Fernández jugó junto a los denominados ‘4 Fantásticos’

Raúl Fernández jugó junto a los denominados ‘4 Fantásticos’

¿Cuántos partidos jugó Raúl Fernández con la selección peruana?

Tras debutar en 2008 con Guillermo del Solar, ‘Superman’ Fernández logró disputar 30 partidos oficiales, según la plataforma Transfermarkt. Es recordado por haber participado en competiciones como la Copa América y las Clasificatorias al Mundial, además de partidos amistosos.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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