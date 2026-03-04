José Carvallo se pronuncia tras fuerte crítica de 'Checho' Ibarra a su persona: "No lo conozco"

Hace algunas semanas, uno de los partidos más picantes de la Liga 1 2026 fue el que protagonizaron Universitario vs Cienciano en el Estadio Monumental. La victoria fue para el elenco crema, pero algo que captó la atención fue el pronunciamiento de Sergio 'Checho' Ibarra contra José Carvallo.

"P... escuchar a Carvallo en la transmisión es un dolor de h...", fue el tweet de Sergio Ibarra que desencadenó todo tipo de polémicas en redes sociales. Luego de todos los comentarios que se dieron sobre el 'Checho', el mismo exfutbolista se pronunció públicamente para pedir disculpas a los cibernautas y al exportero de Universitario de Deportes.

Luego de varias semanas, José Carvallo entabló una entrevista al periodista Franco Lostaunau y fue sorprendido con una consultado sobre el tweet de Sergio Ibarra. El ahora comentarista en L1 MAX dejó en claro que "no lo conoce", por lo que siguió su día a día del mismo modo con naturalidad.

"¿Me molestó? Cero. No lo conozco. Puedo haberlo enfrentado pero no lo conozco. En la cancha sí, pero no. No tengo Twitter, a todos no les puedo gustar. Y está bien, pueden decirlo… ¿Por qué me debe afectar? ¿Me pidió disculpas a mí? No, no lo conozco. No tengo comunicación con él ni lo he tenido. Si lo veo en la calle y me saluda, lo saludaré, no pasa nada", manifestó.

De esta manera, el exportero de la 'U' deja el tema cerrado con Sergio Ibarra y sigue firme en su nueva casa como lo es L1 MAX. Carvallo sabe que recibirá todo tipo de críticas, por lo que asume cada una de ellas como tal para seguir en las transmisión de dicho canal.