Matías Di Benedetto confiesa la postura de la 'U' tras desaprobar primer examen de nacionalización

Uno de los jugadores que vuelve a estar habilitado para Universitario de Deportes es Matías Di Benedetto. El defensor de 33 años recibió de manera oficial la nacionalización peruana y ahora no ocupará cupo de extranjero en la plantilla del elenco crema. De esta manera, ahora el futbolista será considerado por Javier Rabanal y espera ponerse a tope que sus compañeros.

En medio de su alegría por recibir el DNI peruano, Di Benedetto confesó públicamente lo que le dijo Universitario de Deportes luego de que reprobara el primer examen de nacionalización. Se habló mucho de que había presión en el jugador por su continuidad en el elenco 'merengue', por lo que ahora el central rompió su silencio.

En declaraciones a la prensa, con imágenes de Jax Latin Media, el jugador de origen argentino reveló que siempre tuvo el apoyo de Universitario en este complicado proceso de nacionalización. Pese a las adversidad que se dieron en el camino, el club tricampeón siempre le brindó confianza de tenerlo en sus filas.

"Esto recién lo puedo decir ahora. El club siempre confió en mí. Lo que se decía de que "era una condición para renovación la nacionalidad". No era así. El club siempre me dijo de que en el momento que renové querían contar conmigo sea como sea, pero también los comprometí yo también a darle una mano al club. Sinceramente, nunca desistí cuando salió mal la primera vez. Nos preparamos para la segunda. Perdí un poco de tiempo porque ya estaría jugando. Ahora me siento muy contento", confesó Matías Di Benetto.

(VIDEO: Jax Latin Media)

¿Matías Di Benedetto concentrará con Universitario?

Dado que ya será inscrito como peruano en la Liga 1, todo queda en la decisión de Javier Rabanal si es que lo tendrá en consideración para el siguiente partido ante Los Chankas en Andahuaylas. Matías Di Benedetto ha revelado públicamente que está en óptimas condiciones, por lo que espera hacer su debut oficial en el Torneo Apertura.