LAMENTABLE NOTICIA para beneficiarios de SNAP en Nueva York: nuevos requisitos entran en vigor y dejaría a miles sin asistencia alimentaria

0
Los cambios laborales federales del SNAP en Nueva York afectan a adultos sin dependientes, poniendo en riesgo el acceso a beneficios alimentarios esenciales.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Gabriela Zevallos
Nuevos requisitos del SNAP en Nueva York podrían dejar sin asistencia alimentaria a miles de beneficiarios.
Nuevos requisitos del SNAP en Nueva York podrían dejar sin asistencia alimentaria a miles de beneficiarios. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, alertó sobre los efectos de los recientes cambios en los requisitos laborales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que entraron en vigor el 1 de marzo. Estas modificaciones podrían afectar a miles de residentes que dependen del programa para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

James enfatizó que el SNAP es una red de apoyo esencial para millones de neoyorquinos, y advirtió que los nuevos lineamientos federales podrían aumentar la inseguridad alimentaria en un contexto de altos costos de productos esenciales. Los beneficiarios deben mantenerse informados y comunicarse con sus oficinas locales de servicios sociales para explorar posibles exenciones.

Cambios clave para adultos sin dependientes

Los nuevos lineamientos afectan principalmente a los Adultos sin Dependientes Aptos para el Trabajo, beneficiarios de entre 18 y 64 años que no tienen hijos menores de 14 años. Tras la expiración de una exención estatal de larga duración, estas personas deberán cumplir con requisitos de empleo o actividades equivalentes para seguir recibiendo beneficios SNAP más allá de tres meses en un período de tres años.

SNAP Nueva York

Nuevos requisitos del SNAP en Nueva York podrían dejar sin asistencia alimentaria a miles de beneficiarios.

Existen excepciones para personas embarazadas, quienes cuidan a alguien que no puede valerse por sí mismo, o quienes tienen alguna discapacidad que les impide trabajar. También se contemplan exenciones para beneficiarios que superen ciertos niveles de ingresos o enfrenten dificultades de salud y responsabilidades de cuidado.

Orientación y recursos para mantener la asistencia

La Fiscalía de Nueva York aconseja a los beneficiarios notificar cualquier actividad laboral a la oficina local del SNAP. Para mantener la elegibilidad, algunos deberán completar al menos 80 horas mensuales de trabajo remunerado, voluntariado o programas de capacitación aprobados.

Además, se recomienda recurrir a programas de empleo y capacitación vinculados al SNAP, así como a centros de trabajo y organizaciones comunitarias que pueden ayudar a cumplir con los nuevos requisitos. La oficina de James continuará supervisando la implementación de estas medidas para proteger el acceso a la asistencia alimentaria.

