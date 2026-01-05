Recientemente, el gobernador de Estados Unidos., Gavin Newsom, no dudó en firmar un conjunto de nuevas leyes estatales durante los meses de septiembre y octubre del 2026. Estas normativas tenían como finalidad abordar diversas problemáticas y mejorar la calidad de vida en la comunidad. ¡AQUÍ todo lo que debes saber, inmigrante!

Inmigrantes en EE. UU.: estas 5 nuevas leyes protegerán a este grupo en 2026

'Telemundo' y varios medios internacionales señalaron que, desde que empezó este año, California ha implementado una serie de nuevas leyes, destacándose varias iniciativas destinadas a salvaguardar la privacidad y los derechos de la población inmigrante.

Cabe precisar que estas medidas evidencian el compromiso del estado de EE. UU. por promover un entorno más inclusivo y respetuoso con las diversas comunidades que lo habitan. A continuación, te mencionamos las nuevas leyes que respaldarán al extranjero en EE. UU., desde el 1 de enero 2026:

La ley AB 495: permitirá a los padres designar un tutor legal temporal para sus hijos en caso de deportación o enfermedad , ampliando la lista de personas autorizadas a incluir a familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, como tías abuelas y primos. A pesar de no estar físicamente presentes, los padres mantendrán la custodia y podrán variar la designación del cuidador, quien tendrá la capacidad de matricular al menor en la escuela y consentir atención médica.

La ley SB 805: tiene como finalidad aumentar la transparencia en los operativos migratorios, exigiendo que todos los agentes de la ley, incluidos los de ICE, porten identificaciones visibles. Esta norma también prohíbe la participación de cazadores de recompensas en la aplicación de la ley de inmigración y establece sanciones para quienes se hagan pasar por agentes del orden.

La ley SB 627 prohíbe a los agentes de las fuerzas del orden utilizar mascarillas o coberturas faciales durante el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de fomentar la confianza pública. No obstante, se permitirá que los equipos de SWAT mantengan su uso en operaciones encubiertas, siempre que se establezcan políticas claras al respecto.

La ley AB 49, conocida como la Ley de Escuelas Santuario, garantiza que las escuelas permanezcan como espacios seguros para los estudiantes, prohibiendo el ingreso de agentes de inmigración sin una orden judicial y limitando el intercambio de información de los estudiantes con estas autoridades. También se requerirá que las escuelas notifiquen a la comunidad sobre la presencia de agentes federales en sus instalaciones.

IMPORTANTE ley de inmigrantes en hospitales

Cabe precisar que, la reciente legislación SB 81, resalta debido a que tiene como objetivo transformar los centros de atención médica en entornos seguros para los pacientes inmigrantes, asegurando la protección de su información personal.

Esta ley clasifica los datos migratorios de los pacientes como información médica confidencial, abarcando aspectos sensibles como el lugar de nacimiento y el estatus, los cuales están resguardados bajo la Ley de Información Médica de California (CMIA). Además, la norma busca resguardar a hospitales y clínicas de la intervención de las autoridades de inmigración, restringiendo el acceso no autorizado a áreas sensibles.