¡IMPORTANTE! Recientemente, tras un error de software en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, Estados Unidos obligará a aproximadamente 325.000 residentes a reemplazar sus licencias REAL ID. Cabe mencionar que esta situación ha generado gran preocupación entre los californianos, quienes tendrán que realizar el trámite para obtener un nuevo documento de identificación.

DMV: 325,000 californianos reemplazarán sus licencias REAL ID por este error

Según la prensa internacional y el propio Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, por un error de software en la entidad en mención, ahora se obligará a aproximadamente 325.000 residentes a reemplazar sus licencias REAL ID.

Mediante la información, DMV detectó un inconveniente en la emisión de licencias REAL ID a ciertos inmigrantes legales. Tras una revisión exhaustiva de sus sistemas de datos, se logró identificar que algunas de estas licencias presentan fechas de vencimiento que no coinciden con la autorización de permanencia de los titulares en el país americano.

Con relación a lo expuesto, el DMV planea enviar notificaciones a los perjudicados en las próximas semanas, proporcionando instrucciones sobre los pasos a seguir para cumplir con la normativa federal. Asimismo, se ha decidido no cobrar tarifas por la reemisión de las licencias y se agilizará el proceso correspondiente.

Se estima que alrededor del 1,5% de los poseedores de licencias REAL ID en el estado se enfrenten a graves consecuencias por este problema.

Así fue el pronunciamiento de DMV

"Revisamos proactivamente nuestros registros, identificamos un problema en un sistema antiguo de data de 2006 y estamos notificando a los clientes afectados con instrucciones claras sobre cómo mantener una credencial válida emitida por California", expresó el directo del DMV, Steve Gordon de manera formal.

"Para casi el 99% de los titulares de licencias REAL ID, no es necesario realizar ninguna acción. El DMV mantiene su compromiso de servir a todos los californianos y garantizar que las credenciales REAL ID cumplan con los estándares federales", acotó públicamente.