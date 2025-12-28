ADIÓS a la licencia de conducir: el Gobierno impide a este grupo de personas renovarla sin cumplir este REQUISITO CLAVE

En California, no hay límite de edad para conducir, pero los adultos mayores de 70 años deben cumplir con requisitos específicos del DMV para poder renovar su licencia de conducir. Este proceso combina trámites en línea y pasos presenciales, por lo que es fundamental prepararse con anticipación para evitar retrasos, rechazos o la suspensión temporal del documento.

Cumplir con estas reglas garantiza que los conductores mayores mantengan su seguridad al volante y la validez de su licencia.

El requisito clave para mayores de 70 años

La normativa del DMV indica que los adultos mayores deben realizar la renovación de la licencia de conducir en persona cada cinco años. Además, el aviso de renovación puede señalar que el conductor debe presentar un examen teórico, que representa el requisito más importante del proceso.

Quienes tengan 70 años o más deben renovar la licencia en persona cada cinco años.

Para simplificar el trámite de renovación de la licencia de conducir, el DMV recomienda iniciar la solicitud en línea a través de MyDMV, donde es posible verificar si se necesita el examen teórico y completarlo mediante la modalidad eLearning, evitando errores y retrasos innecesarios.

Condiciones esenciales para la renovación

Renovar en persona cada 5 años.

Tener 70 años o más al momento de renovar.

Revisar el aviso del DMV por si exige examen teórico.

Presentar identificación válida y documentos actualizados.

Completar la solicitud previa en línea.

Chequear el estatus desde MyDMV.

Guía paso a paso para evitar problemas

Revisar el aviso enviado por el DMV.

Agendar una cita presencial.

Completar la solicitud en línea.

Seleccionar eLearning si hay examen teórico.

si hay examen teórico. Presentarse con los documentos requeridos.

Finalizar la renovación y confirmar aprobación en línea.

Preparación y consejos de seguridad

California ofrece recursos para que los conductores mayores continúen manejando de manera segura. Es esencial mantener al día la matrícula vehicular, reportar cambios de domicilio y solicitar una nueva tarjeta si la licencia fue extraviada o dañada.

El DMV recomienda revisar toda la documentación antes de la cita y asegurarse de cumplir todos los requisitos, especialmente si se debe tomar el examen teórico