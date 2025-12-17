- Hoy:
BUENAS NOTICIAS en Estados Unidos: estas personas ya pueden manejar legalmente aunque no tengan licencia
Una norma oficial permite manejar sin licencia física en casos específicos, siempre que el conductor cuente con un permiso temporal válido.
Una aclaración oficial cambió lo que muchos creían sobre las reglas al volante en Estados Unidos. Aunque la licencia de conducir sigue siendo obligatoria en la mayoría de los casos, existen situaciones específicas en las que una persona puede manejar legalmente sin tener aún el documento físico definitivo.
La excepción aplica cuando el conductor ya inició correctamente un trámite ante el Departamento de Vehículos Motorizados y recibió un permiso temporal de conducción. Este comprobante provisional se entrega tras solicitar la renovación, el reemplazo o la primera emisión de la licencia, y autoriza a conducir mientras la credencial oficial está en proceso.
El permiso temporal autoriza a conducir mientras se procesa la licencia definitiva.
Este permiso suele ser un documento en papel, válido por un período limitado generalmente entre 30 y 60 días y funciona únicamente para circular dentro de las normas estatales. No equivale a una licencia permanente ni sustituye otros documentos oficiales.
Qué sí permite y qué no este permiso temporal
El permiso habilita a manejar siempre que el trámite esté activo, no exista una suspensión previa y el conductor lleve consigo el comprobante vigente. Sin embargo, no sirve como identificación federal ni es aceptado por la Transportation Security Administration para viajar en avión o pasar controles aeroportuarios.
En otras palabras, “conducir sin licencia” en este contexto no significa manejar sin autorización, sino hacerlo con un permiso transitorio emitido legalmente mientras se completa el proceso administrativo. Verificar la vigencia del documento y cumplir todas las condiciones es clave para evitar multas o sanciones.
