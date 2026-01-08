Vecinos de Miraflores podrán acceder a DNI electrónico gratis: campaña será de lunes a viernes

Las campañas de DNI electrónico continúan este 2026, por lo que la Municipalidad de Miraflores anunció una nueva iniciativa gratuita para que los residentes del distrito puedan realizar sus trámites sin pagar, desde el lunes 12 al viernes 30 de enero. Accede a todos los detalles que debes saber.

Campaña de DNI electrónico en Miraflores

Mediante sus redes sociales, la entidad municipal informó que se llevará a cabo una campaña para que sus vecinos procedan a los trámites de rectificación de datos y renovación de DNI electrónico. Los interesados podrán acercarse a las siguientes sedes:

Casa Tovar -Calle Manuel Tovar 255

Casa de la Mujer - Calle José Gálvez 671

Campaña de DNI gratis en Miraflores para vecinos.

La iniciativa de la Municipalidad de Miraflores iniciará el 12 de enero y culminará el día 30 del mismo mes, mientras que el horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Los beneficiarios que podrán acceder al DNI electrónico sin costo son: niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores (a partir de 60 años) y personas con discapacidad de Miraflores.

Si vas a realizar rectificación de datos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) precisa que se deben cumplir ciertos requisitos, de acuerdo al tipo de rectificación. Por ejemplo, si vas a cambiar tu estado civil, tendrás que presentar tu acta de matrimonio civil certificada o anotación de disolución del vínculo, según corresponda.

Respecto a la renovación de DNI electrónico, la toma de fotografía se realizará en la misma sede de la campaña en Miraflores. En dicho procedimiento se puede modificar la firma. Por otro lado, en caso de los menores de edad, deberán acudir con un padre de familia o apoderado legal.