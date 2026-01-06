Municipalidad de Carabayllo anuncia campaña de DNIe gratis desde este 7 de enero: horarios y lugar para trámite

En colaboración con el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), las autoridades en Carabayllo decidieron oficializar una nueva campaña de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo para beneficio de los vecinos de la zona que requieran acudir a realizar este trámite.

A través de su página oficial de Facebook, la Municipalidad de Carabayllo ha dado a conocer que los ciudadanos en el distrito podrán aprovechar de una iniciativa en relación a su DNI electrónico, la cual comenzará a ejecutarse desde este 7 de enero de 2026, como parte de las acciones gestionadas por el alcalde, Pablo Mendoza Cueva.

De acuerdo a lo que menciona el anuncio de la entidad municipal en las redes sociales, el evento no solo será un día, sino que se extendería por un plazo considerable a partir de este miércoles. Será de lunes a viernes en horarios que van de 8.30 A.M a 04:00 P.M con un pequeño corte de una hora por la tarde. Conoce todos los datos a continuación.

¿Dónde será la campaña de DNI electrónico gratis?

La iniciativa para tramitar el DNIe sin pagar el costo habitual del servicio, se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Palma - Av. San Martín Cdra. 3, Urb. Santa Isabel.

DNI gratis desde este 7 de enero gracias a RENIEC/ FOTO: Municipalidad de Carabayllo

¿En qué horarios será la campaña de DNIe?

La atención del evento está programada para darse de lunes a viernes y los horarios específicos se dividen en dos turnos, los cuales son los siguientes:

8:30 a.m. – 1:00 p.m.

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

¿Quiénes pueden acceder al DNIe gratis en Carabayllo?

Desde el miércoles 07 de enero se iniciara con la campaña de DNI gratuito dirigido a todos los niños y adolescentes de 0 a 17 años y adultos mayores de 60.

¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?

Conoce AQUÍ qué de positivo trae obtener el DNI electrónico en el Perú y lo que ofrece para que ahora sea tan beneficioso realizar el trámite de manera inmediata.