Duplicado de DNI, enero 2026: así puedes tramitar vía ONLINE tu documento en 5 sencillos pasos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) continúa fortaleciendo sus servicios digitales con el objetivo de facilitar los trámites de identificación a los ciudadanos.

PUEDES VER: RENIEC anuncia INCREÍBLE promoción para trámite de DNI electrónico hasta el 12 de abril

En ese marco, la entidad pone a disposición la opción de gestionar el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) vía online, una alternativa práctica para quienes han perdido su documento, lo tienen deteriorado o necesitan uno nuevo sin realizar cambios en sus datos personales.

Esta modalidad virtual cobra especial relevancia en un contexto donde cada vez más personas buscan evitar desplazamientos, colas y tiempos de espera, apostando por trámites rápidos desde casa. El duplicado del DNI en línea permite a los ciudadanos iniciar y completar gran parte del proceso por internet, manteniendo la seguridad y validez legal del documento emitido por RENIEC.

¿Qué es el duplicado del DNI y cuándo se puede solicitar?

El duplicado del DNI es un trámite que se realiza cuando el ciudadano:

Ha perdido su DNI.

Tiene el documento robado o deteriorado.

Necesita un nuevo ejemplar sin modificar datos como nombre, dirección o estado civil.

Este procedimiento aplica tanto para el DNI azul como para el DNI electrónico (DNIe), siempre que la información registrada se mantenga igual.

Pasos para sacar el duplicado del DNI en línea en RENIEC

RENIEC ha establecido un proceso sencillo para que los ciudadanos puedan solicitar el duplicado del DNI vía online. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar a la plataforma virtual de RENIEC

Validar la identidad. Se solicitará el número de DNI y otros datos personales para confirmar la identidad del solicitante.

Elegir el tipo de DNI: El usuario deberá seleccionar si desea el duplicado del DNI azul o del DNI electrónico, según el documento que tenía anteriormente.

Realizar el pago del trámite: El pago se efectúa de manera virtual, a través de los canales habilitados por RENIEC. El monto varía según el tipo de DNI solicitado.

Seleccionar lugar de recojo: Una vez completado el trámite, el ciudadano podrá elegir la oficina de RENIEC donde recogerá su nuevo DNI cuando esté listo.

Confirmar la solicitud: Finalmente, se confirma el trámite y se genera un comprobante, el cual debe guardarse para el seguimiento y recojo del documento.

¿Cuánto tiempo demora el duplicado del DNI?

El tiempo de entrega puede variar según la demanda y la oficina elegida, pero RENIEC suele informar el plazo estimado al momento de realizar la solicitud. El ciudadano puede hacer seguimiento al estado de su trámite de manera virtual.