RENIEC anuncia INCREÍBLE promoción para trámite de DNI electrónico hasta el 12 de abril

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció una importante promoción que beneficiará a miles de ciudadanos que aún no cuentan con el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) o que necesitan renovarlo.

Como parte de esta la entidad informó que el costo del DNI electrónico se reducirá de manera temporal, permitiendo que más personas accedan a este documento moderno y seguro a un precio mucho más accesible.

Esta medida se da en un contexto en el que el Estado busca impulsar la digitalización de los servicios públicos, promover el uso de la identidad digital y facilitar los trámites ciudadanos.

El DNI electrónico no solo cumple la función de identificación, sino que además permite realizar firmas digitales, acceder a servicios en línea y reforzar la seguridad frente a suplantaciones de identidad. Con esta promoción, RENIEC busca cerrar la brecha entre el DNI azul tradicional y el DNIe, incentivando su adopción masiva.

¿En qué consiste la promoción del DNI electrónico?

RENIEC informó que, hasta el 12 de abril, el DNI electrónico tendrá un costo promocional de solo S/30, el mismo precio que actualmente tiene el DNI azul.

Precio regular del DNI electrónico: S/41

Precio promocional: S/30

Vigencia de la promoción: hasta el 12 de abril

Gracias a esta reducción, los ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico pagando 11 soles menos de lo habitual, lo que representa una oportunidad importante para quienes venían postergando el trámite por motivos económicos.

¿Por qué el DNI electrónico cuesta lo mismo que el DNI azul?

De manera excepcional, RENIEC ha decidido igualar el costo del DNI electrónico al del DNI azul, con el objetivo de:

Incentivar el uso del DNIe a nivel nacional.

Facilitar el acceso a la identidad digital.

Modernizar el sistema de identificación del país.

Reducir las barreras económicas para la población.

Esta campaña busca que más ciudadanos opten por el DNI electrónico, considerando que ofrece mayores beneficios tecnológicos y de seguridad frente al documento convencional.

¿Qué trámites aplican con el precio promocional?

El costo promocional de S/30 aplica para diversos trámites relacionados con el DNI electrónico, entre ellos:

Trámite por primera vez del DNI electrónico.

Renovación del DNI con cambio a DNI electrónico.

Duplicado del DNI electrónico.

Actualización de datos que culminen con la emisión del DNIe.

Todos estos procedimientos se podrán realizar pagando el monto reducido, siempre que se efectúen dentro del plazo de la promoción.

¿Hasta cuándo estará vigente esta promoción?

RENIEC precisó que esta promoción especial estará disponible solo hasta el 12 de abril, por lo que se recomienda a los ciudadanos aprovechar el descuento y realizar su trámite con anticipación para evitar contratiempos o el retorno al precio regular de S/41.