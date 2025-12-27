Reniec anuncia buena noticia en 2026: trámite de DNI electrónico será GRATIS para diversos grupos

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y reducir las barreras económicas que aún enfrentan miles de ciudadanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha autorizado la gratuidad de 470 000 procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) para el año 2026.

Esta medida permitirá la tramitación y posterior expedición del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) sin costo alguno para grupos específicos de la población considerados de atención prioritaria.

La decisión forma parte de la política del Estado orientada a fortalecer la inclusión social, facilitar el acceso a servicios públicos y asegurar que más peruanos cuenten con un documento de identidad actualizado, especialmente en un contexto donde el DNI electrónico es cada vez más importante para trámites digitales, servicios estatales y procesos electorales.

¿En qué consiste el beneficio del DNI electrónico gratuito?

Durante el 2026, Reniec asumirá el costo de:

La inscripción o actualización de datos en el RUIPN

La emisión del DNI electrónico (DNIe)

Estos procedimientos, que normalmente tienen un costo, serán totalmente gratuitos hasta completar el límite de 470 000 atenciones autorizadas.

El beneficio no es universal, sino que está dirigido exclusivamente a determinados grupos de atención prioritaria, definidos por su condición social, económica o de vulnerabilidad.

¿Quiénes acceden al DNI gratis en 2026?

El beneficio de la gratuidad del DNI electrónico está dirigido a los siguientes grupos de atención: