- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Reniec anuncia buena noticia en 2026: trámite de DNI electrónico será GRATIS para diversos grupos
El RENIEC ha dado a conocer que algunos sectores de ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico sin necesidad de costearlo.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y reducir las barreras económicas que aún enfrentan miles de ciudadanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha autorizado la gratuidad de 470 000 procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) para el año 2026.
Esta medida permitirá la tramitación y posterior expedición del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) sin costo alguno para grupos específicos de la población considerados de atención prioritaria.
La decisión forma parte de la política del Estado orientada a fortalecer la inclusión social, facilitar el acceso a servicios públicos y asegurar que más peruanos cuenten con un documento de identidad actualizado, especialmente en un contexto donde el DNI electrónico es cada vez más importante para trámites digitales, servicios estatales y procesos electorales.
¿En qué consiste el beneficio del DNI electrónico gratuito?
Durante el 2026, Reniec asumirá el costo de:
- La inscripción o actualización de datos en el RUIPN
- La emisión del DNI electrónico (DNIe)
Estos procedimientos, que normalmente tienen un costo, serán totalmente gratuitos hasta completar el límite de 470 000 atenciones autorizadas.
El beneficio no es universal, sino que está dirigido exclusivamente a determinados grupos de atención prioritaria, definidos por su condición social, económica o de vulnerabilidad.
¿Quiénes acceden al DNI gratis en 2026?
El beneficio de la gratuidad del DNI electrónico está dirigido a los siguientes grupos de atención:
- Niñas, niños y adolescentes: Menores de edad que necesiten inscripción, renovación o actualización de su DNI. Especial énfasis en menores en situación de pobreza o vulnerabilidad.
- Personas adultas mayores: Ciudadanos de la tercera edad, especialmente aquellos en situación de pobreza o extrema pobreza.
- Personas con discapacidad: Personas registradas con algún tipo de discapacidad, que requieran su DNI para acceder a programas sociales y servicios del Estado.
- Los mayores de edad que incluyan de manera afirmativa su condición de donante de órganos y tejidos, con fines de trasplante o injerto, después de su muerte.
- Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en el marco de los procesos electorales 2026.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Gobierno peruano decreta feriado este 29 de diciembre: ¿qué se celebra y quiénes descansarán?
- 3
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90