Reniec: ¿Puedo pagar el duplicado de mi DNI azul o electrónico con Yape? Estos son los sencillos pasos para lograrlo
Los usuarios de Yape ya pueden utilizar sus cuentas para poder efectuar el pago correspondiente de sus trámites de documentación en RENIEC.
Flexibilizar los trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) ha sido una prioridad para el Estado peruano, y en ese marco el RENIEC habilitó la opción de usar Yape, la popular billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), para pagar la tasa correspondiente al duplicado del DNI (ya sea el DNI "azul" convencional o el DNI electrónico).
Este avance representa una comodidad importante, pues así ya no es obligatorio acudir a un banco, agente del Banco de la Nación o agente BCP para hacer el trámite de pago, puedes hacerlo desde tu celular, de forma rápida, sin largas filas, con solo tu cuenta de Yape. Así, el proceso para obtener un duplicado de DNI se vuelve más accesible, especialmente para quienes viven lejos de oficinas o prefieren evitar trámites presenciales prolongados.
Usuarios pueden utilizar Yape para pagar trámites en RENIEC/ FOTO: RENIEC
A continuación te dejamos la información completa de cómo es el proceso, qué requisitos debes cumplir, en qué casos aplica, y mucho más en relación a la guía concreta para que puedas pagar el duplicado de tu DNI a través de Yape.
¿Quiénes pueden usar Yape para pagar el duplicado del DNI?
- Personas que necesiten el duplicado por pérdida, robo o mal estado del DNI convencional (azul) o del DNI electrónico.
- El trámite procede solo si el DNI está vigente, no debe estar ya caducado ni dentro de los 60 días antes de su caducidad.
- Tanto para duplicado de DNI azul como para duplicado de DNI electrónico, Yape ya es un canal habilitado de pago.
- También aplica para otros trámites similares gestionados por RENIEC: renovación, cambio de estado civil, rectificación de datos, etc.
Costos del duplicado según tipo de DNI
Dependiendo del tipo de DNI que tengas, la tasa varía:
- Si tenías DNI azul: el trámite de duplicado genera un nuevo DNI electrónico, con un costo de S/ 30.00 (código de tributo 02121).
- Si ya tienes DNI electrónico (DNIe) y lo necesitas duplicar: el costo es S/ 33.00 (código de tributo 00522).
¿Cómo pagar el duplicado del DNI con Yape?
- Entra al portal del RENIEC - selecciona la opción "Duplicado de DNI / DNIe".
- Al elegir método de pago, selecciona "Pago con tarjeta o débito", y luego marca "Pago con Yape".
- Genera tu ticket de pago desde la sección de tasas (el sistema te dará un número de ticket y monto según tu caso).
- Abre la app Yape, ve a "Yapear servicios", dale a "RENIEC" y ahora ingresa el número de ticket. Confirma el pago.
- Guarda o imprime el comprobante / captura de pantalla del pago. Este será necesario para tu trámite.
- Si el trámite implica emisión de nuevo DNI, ve al centro de atención que elegiste para completar el trámite (toma de foto, entrega, etc.).
¿Qué debes tener en cuenta antes de pagar con Yape?
- El DNI debe estar vigente, porque si está vencido no se puede hacer "duplicado", sino renovación.
- Para menores de 17 años, el trámite debe realizarse presencialmente, con acompañamiento de padre o madre.
- Guarda tu comprobante de pago: si se solicita, debes presentarlo en la oficina de RENIEC.
- El trámite continúa siendo presencial al menos para la emisión o entrega del documento: pagar con Yape agiliza solo la parte del pago.
