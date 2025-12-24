¿No trabajarás el 26 de diciembre? Conoce si este día será recuperable para el sector público

Diciembre es uno de los meses más esperados del año, ya que es la temporada de celebraciones familiares y descanso anticipado después de un año de trabajo. En Perú, los feriados y días no laborables son una parte fundamental de la planificación del fin de año, porque permiten a miles de trabajadores coordinar viajes, reuniones y tiempo con sus seres queridos sin tener que preocuparse por sus horarios habituales de trabajo.

Ante ello, más allá del feriado obligatorio del 25 de diciembre por Navidad, en 2025 se ha generado particular expectativa sobre si el 26 de diciembre, el día siguiente de Navidad, será un día libre, "puente" o simplemente un día laborable habitual.

La diferencia entre un feriado, que es un descanso obligatorio con derecho a remuneración adicional si se trabaja, y un día no laborable, que depende de acuerdos o disposiciones específicas, puede marcar una gran diferencia para trabajadores del sector público y privado. A continuación te contamos qué se sabe hasta ahora sobre el 26 de diciembre de 2025, y cómo esto puede afectarte si piensas en descansar, viajar o trabajar ese día.

¿El 26 de diciembre es feriado nacional en Perú?

No, el 26 de diciembre de 2025 no es un feriado nacional obligatoriamente para todos los trabajadores. Únicamente el 25 de diciembre está establecido como feriado oficial por Navidad, en el que no se debe trabajar y donde, si alguien labora, tiene derecho a remuneración especial según la ley laboral peruana.

¿Es día no laborable el 26 de diciembre?

Sí, el viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido declarado como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM.

Quiere decir que los trabajadores del sector público no trabajarán ese día, similar a un feriado, aunque deberán recuperar las horas o jornada dejada de laborar en un plazo posterior, según lo determine la institución o su jerarquía.

Este día no es un feriado "obligatorio" como el 25 de diciembre, sino un día no laborable que el Estado ha dispuesto para favorecer descansos extensos ligados a las fiestas de Navidad y permitir fines de semana largos o "feriados largos".

¿También descansa el sector privado el 26 de diciembre?

En el caso del sector privado, el 26 de diciembre no es automáticamente un día libre. Su aplicación dependerá de un acuerdo entre empleador y trabajador. Si ambas partes están de acuerdo en otorgar el día de descanso, puede considerarse no laborable para ese colaborador.

Si no existe acuerdo, el empleador puede decidir que se trabaje normalmente ese día, sujetándose a las condiciones internas y la normativa laboral aplicable. Esto significa que, mientras para los trabajadores del Estado el día está prácticamente garantizado como descanso, para trabajadores del sector privado queda a discreción de cada empresa o convenio laboral.

¿Se paga distinto?

Para el sector público, el día 26 de diciembre es no laborable pero compensable, por lo que las horas no trabajadas deben recuperarse en un plazo máximo de 10 días hábiles o según lo disponga la entidad.

Para el sector privado, si la empresa decide otorgar el día, la forma de recuperar horas o acuerdos específicos deben coordinarse entre el empleador y trabajador. De no haber acuerdo el empleador define