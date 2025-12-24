Horario de atención en Saga Falabella y Ripley este 24 y 25 de diciembre por Navidad 2025
Esta Navidad 2025, algunas de las tiendas por departamento tendrán un horario especial para la atención al cliente, por tratarse de época de fiestas.
La temporada navideña es una de las épocas más intensas para las compras, el comercio y las actividades familiares. Desde mediados de diciembre, centros comerciales y tiendas por departamento amplían sus horarios habituales para dar cabida a quienes buscan regalos de última hora, decoración navideña y productos especiales para las celebraciones.
Sin embargo, durante los días claves como la Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre), muchas tiendas ajustan sus horarios para permitir que tanto clientes como empleados puedan celebrar las fiestas con sus seres queridos. Esto incluye cambios en Saga Falabella y Ripley, dos de las principales tiendas por departamento en el país, que pueden variar su atención respecto a sus horarios habituales y los días feriados.
Para planificar mejor tus compras en esta Navidad 2025, a continuación te contamos cómo funcionan estos horarios y qué esperar durante estas fechas especiales.
Horarios habituales de atención
Saga Falabella
Las tiendas abren normalmente de domingo a jueves de 11:00 a.m. a 9:30 p.m., y viernes y sábados hasta las 10:00 p.m. en horarios estándares de tienda por departamento en Perú.
Ripley
De manera similar, Ripley opera generalmente de 11:00 a.m. a 9:30 p.m. de domingo a jueves, y hasta las 10:00 p.m. los viernes y sábados en muchas de sus tiendas a nivel nacional.
Estos horarios pueden tener leves variaciones según la ubicación de la tienda o el centro comercial donde se encuentren (por ejemplo, dentro de malls que extienden su atención).
Horarios especiales por Navidad 2025
Miércoles 24 de diciembre
En general, muchas tiendas por departamento, incluyendo Saga Falabella y Ripley, reducen su horario de atención para cerrar más temprano de lo habitual y permitir a sus trabajadores prepararse para las celebraciones familiares.
Según reportes del sector retail, es común que estas tiendas operen hasta alrededor de las 8:00 p.m. u 8:30 p.m. en Nochebuena. Esto significa que si planeas hacer compras el 24 de diciembre de 2025, lo ideal es llegar con suficiente tiempo antes de las 8:00 p.m. aproximadamente, ya que muchas sucursales podrían cerrar un poco antes de lo normal.
Jueves 25 de diciembre
La mayoría de tiendas por departamento, incluyendo Saga Falabella y Ripley, no atenderán al público en todo el día del 25 de diciembre, ya que es feriado nacional y muchos establecimientos optan por permanecer cerrados para celebrar la Navidad con sus equipos.
Recomendaciones para tus compras navideñas
- Debido al cierre temprano el 24 de diciembre y al cierre total el 25 de diciembre, aprovecha los días anteriores para realizar tus compras principales.
- Algunos centros comerciales pueden tener horarios ligeramente distintos, y tiendas individuales dentro de un mall pueden tener aperturas especiales previas a la fecha.
- Tanto Saga Falabella como Ripley suelen comunicar cualquier ajuste de último minuto en sus redes sociales o sitios web.
