Ferrari recordó cuando lo sacaron de Sporting Cristal y dejó fuerte mensaje: "No lo voy a perdonar"
Jean Ferrari recordó cuando Paulo Autuori y directivos le sacaron de Sporting Cristal. El exuniversitario aseguró que eso es algo que no puede perdonar.
El director deportivo de la FPF, Jean Ferrari, recordó cuando formó parte de la recordada ‘purga’ de Sporting Cristal, en plena competencia del Torneo Apertura del 2002. Paulo Autuori decidió separar a siete jugadores del club (entre ellos el ex directivo de Universitario). La dirigencia celeste, que estaba liderada por Jaime Noriega y Diego Rebagliati, no dudó en respaldar al estratega brasileño.
PUEDES VER: Sporting Cristal tomó radical medida con Maxloren Castro y Moretti tras difusión de polémico vídeo
En una entrevista con el programa ‘La Voz del Sinchi’, Jean Ferrari recordó ese episodio y aseguró que desde esa fecha no habló con Autuori (ahora estratega del cuadro celeste). El director deportivo de la FPF aseguró que el exentrenador de la selección peruana debe tomar la iniciativa para conversar sobre ese punto.
“Tiene que salir de él, porque él tiene que decir qué es lo que pasó. Yo a estas alturas, preguntarle por qué hizo eso luego de más de 20 años, ya no viene al caso. De repente sí se puede aclarar una situación que yo hasta ahora no la entendí”, puntualizó.
Jean Ferrari recordó cuando formó parte de la purga de Sporting Cristal en el 2002.
Luego, el exjugador de Universitario indicó que la medida que tomó Autuori con los directivos de Sporting Cristal (de aquel momento) se pudo manejar mejor porque hay formas de sacar a jugadores, sobre todo cuando en ese momento no existía la Agremiación y se quedaron sin trabajo, poniendo en incertidumbre a su familia.
“Considero que pudieron haber esperado el término de la primera parte, no que se haga abruptamente o intempestivamente como lo hicieron. Más aún en ese momento cuando no existía la agremiación de futbolistas. Nos cortaron un contrato que en ese momento no sabíamos qué hacer. Entonces, los cinco futbolistas nos quedamos completamente en la calle porque no teníamos opción de ir a otro club, ni de tener remuneración, ni tampoco de entrenar en otro lugar. Nos complicaron la vida más porque nosotros tenemos familia. Fue un tema muy duro personalmente”, expresó.
Jean Ferrari no perdona ese episodio que vivió en Sporting Cristal
Jean Ferrari fue claro en señalar que no tiene resentimiento, pero no perdona a Paulo Autuori ni a los dirigentes de Sporting Cristal por lo que pasó en ese tiempo. Es algo que lo marcó en su vida profesional.
“Eso evidentemente no se lo voy a perdonar a él ni a los dirigentes que estuvieron en ese momento aceptando esa decisión. Yo de resentido no tengo nada, pero, evidentemente, son situaciones y vivencias que a uno lo marcan”, finalizó.
