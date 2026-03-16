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Sporting Cristal remece el mercado y firmó a ex Boca por todo el 2026: "¡Vamos con todo!"

Sporting Cristal da el golpe en el mercado y presentó a un futbolista que tuvo paso por Boca Juniors para toda la temporada 2026.

Luis Blancas
Sporting Cristal firmó a ex Boca Juniors por todo el 2026
Sporting Cristal firmó a ex Boca Juniors por todo el 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal continúa firme en su lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1, logrando una contundente victoria en su último partido. Sin embargo, la delegación masculina no es la única que busca ganar el campeonato peruano, ya que el equipo femenino del club rimense no escatima esfuerzos. Ahora, han anunciado a su flamante fichaje procedente de Boca Juniors: nos referimos a Belén Arguedas.

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Sporting Cristal firmó a ex Boca Juniors por todo el 2026

Cristal Femenino presentó a Belén Arguedas como su flamante fichaje para disputar la Liga Femenina Peruana del 2026, con el gran objetivo de salir campeón nacional.

"¡Bienvenida al Rímac, Belén! Estamos felices de anunciar que Belén Arguedas es nueva jugadora de Sporting Cristal. La defensa central ha firmado contrato por todo el 2026. ¡Vamos con todo!", escribió el club rimense

Sporting Cristal presentó a Belén Arguedas como su flamante fichaje

Sporting Cristal presentó a Belén Arguedas como su flamante fichaje

La defensora central cuenta con una gran experiencia, y uno de los clubes más destacados en los que ha estado es en la Academia oficial de Boca Juniors en Perú.

Asimismo, la futbolista de 23 años ha disputado la temporada 2025 de la Liga Femenina Perú vistiendo los colores del FC Killas de la Municipalidad de La Molina.

Belén Arguedas fue de Boca Juniors

Belén Arguedas manejaba las redes sociales de Boca Juniors Perú

Belén Arguedas manejaba las redes sociales de Boca Juniors Perú

Es importante mencionar que Belén Arguedas no fue futbolista de Boca Juniors Perú, sino que fue la encargada de las redes sociales de la escuela oficial del equipo argentino en tierras peruanas.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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