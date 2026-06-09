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Inglaterra vs Costa Rica EN VIVO: horarios, apuestas y dónde ver partido amistoso
Sigue EN VIVO el partido entre Inglaterra vs Costa Rica por un amistoso internacional de fecha FIFA vía ESPN y Disney Plus.
Momento de ver a Inglaterra y Costa Rica en su partido de despedida de cara al Mundial 2026. El equipo liderado por Harry Kane se verá cara a cara con el conjunto centroamericano el miércoles 10 de junio a partir de las 3.00 p. m. La transmisión de estos vibrantes 90 minutos irá por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.
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¿Cuándo juega Inglaterra vs Costa Rica?
El partido entre Inglaterra vs Costa Rica se juega el miércoles 10 de junio en el Raymond James Stadium por un amistoso internacional. El cuadro inglés tendrá su última actuación previa a lo que será su estreno en la Copa del Mundo 2026.
Inglaterra presentó su amistoso ante Costa Rica
¿A qué hora juega Inglaterra vs Costa Rica?
El partido entre las selecciones de Inglaterra y Costa Rica inicia a las 3.00 p. m. en hora peruana. De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países del mundo:
México: 2.00 p. m.
Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
Venezuela, Bolivia, Chile: 4.00 p. m.
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
Portugal: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Inglaterra vs Costa Rica EN VIVO?
La transmisión del partido entre Inglaterra y Costa Rica se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de sintonizarlo vía streaming a través de Disney Plus para verlo en tu PC, Smart TV o teléfono móvil.
Posibles alineaciones de Inglaterra vs Costa Rica
- Inglaterra: Pickford, James, Stones, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Rashford y Kane.
- Costa Rica: Sequeira, Quirós, Mitchell, Faerrón, Araya, Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer y Ugalde.
Inglaterra vs Costa Rica: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Inglaterra se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Costa Rica en este amistoso internacional. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|INGLATERRA
|EMPATE
|COSTA RICA
|Betsson
|1.16
|6.40
|20.00
|Betano
|1.16
|6.90
|16.00
|Bet365
|1.14
|9.00
|13.000
|1Xbet
|1.20
|7.55
|18.00
|Stake
|1.17
|7.35
|17.75
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