¿A qué hora juega Portugal vs Nigeria y dónde ver amistoso con Cristiano Ronaldo?

El último ensayo antes de la verdadera prueba. Portugal se enfrenta a Nigeria en un partido amistoso internacional que contará con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo. El elenco lusitano se despedirá de su afición y culminará su preparación para el Mundial 2026, donde es uno de los aspirantes al título gracias a una importante generación de futbolistas y al liderazgo de CR7.

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¿Cuándo juega Portugal vs Nigeria?

Portugal y Nigeria se enfrentarán en un imperdible amistoso internacional el miércoles 10 de junio. El vibrante compromiso se disputará en el césped del Estádio Dr. Magalhães Pessoa, en Leiria.

¿A qué hora juega Portugal vs Nigeria?

Perú, Colombia y Ecuador: 14:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:45 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:45 horas

México: 13:45 horas

Estados Unidos: 15:45 horas (Miami y Nueva York) y 12:45 horas (Los Ángeles)

Portugal: 20:45 horas

España: 21:45 horas

¿Dónde ver Portugal vs Nigeria?

El partido será transmitido en Sudamérica (países hispanohablantes) por ESPN y la plataforma Disney+. Además, en México puedes seguirlo por Sky Sports, Sky+ e Izzi. Asimismo, en Estados Unidos puedes verlo por Fox Soccer Plus, FOX One, fuboTV y ViX.

Portugal vs Nigeria: previa del partido

La selección de Portugal ultima detalles para lo que será su examen final antes del arranque del Mundial 2026. El combinado dirigido por Roberto Martínez saltará a la cancha el miércoles 10 de junio en busca de pulir su funcionamiento colectivo y estirar el buen envión anímico, tras haber derrotado por 2-1 a Chile en su última presentación.

El escenario elegido para este choque de poder a poder es el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria. Los lusos planean poner en cancha a la base de su oncena estelar con figuras de la talla de Bruno Fernandes, con el objetivo de ganar solidez en ataque frente a un rival que suele exigir al máximo en el aspecto físico.

Portugal viene de vencer a Chile por 2-1

Por su parte, Nigeria afronta el compromiso con la misión de plantarse como un duro escollo, a pesar de no formar parte de la cita mundialista. Las Súper Águilas, que llegan a este duelo internacional tras rescatar un empate 2-2 frente a Polonia, intentarán apelar a la velocidad de hombres como Ademola Lookman para aguarle la fiesta de despedida a los europeos.