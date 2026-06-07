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Portugal vs Nigeria: fecha, hora, canal y alineaciones del partido amistoso previo al Mundial 2026

La selección portuguesa disputará su último amistoso previo a su participación en el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Programación partido entre Portugal vs Nigeria. Foto: composición Líbero
Programación partido entre Portugal vs Nigeria. Foto: composición Líbero
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La selección portuguesa tendrá un duro rival de cara a su último encuentro previo al Mundial 2026. Esta semana, el combinado liderado por Cristiano Ronaldo enfrentará a Nigeria en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. El compromiso promete ser emocionante de principio a fin, ya que los lusos aún tienen detalles por corregir, especialmente en la definición. Esto quedó evidenciado en el duelo contra Chile, donde, pese a generar numerosas ocasiones de gol, no lograron concretarlas todas. Finalmente, el encuentro terminó 2-1 a favor de Portugal, aunque la diferencia pudo haber sido mucho mayor.

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¿Cuándo juega juega Portugal vs Nigeria?

Este encuentro está pactado para este miércoles 10 de junio en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en Leiria, Portugal, recinto deportivo con capacidad para 23.888 espectadores.

¿A qué hora se juegan Portugal vs Nigeria?

Este partido se podrá seguir desde las 2.45 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, a continuación te compartimos los horarios para otros países:

  • Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Chile, Paraguay: 4.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.45 p. m.
  • México (CDMX): 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 3.45 p. m.
  • España: 9.45 p. m.
  • Portugal: 8.45 p. m.
  • Nigeria: 8.45 p. m.

¿Cómo ver Portugal vs Nigeria desde Perú?

En suelo peruano, este partido llegará gracias a la señal de ESPN, donde podrás seguir el compromiso. Otra opción es verlo vía streaming por la plataforma de Disney+.

Posibles alineaciones de Portugal vs Nigeria

  • José Sá, S. Costa, Renatio Veiga, Cancelo, Semedo, R. Días, Bruno Fernandes, Bernanrdo Silva, Conceicao, C. Ronaldo, Trincao
  • Okoye, Ogbu Fernandez, Bruno Onyemaechi, Nnadi, Brahim, Ndidi, Onyekam Adams, Simon, Moffi

Últimos partidos de Portugal vs Nigeria

  • 17.11.22 | Amistoso internacional | Portugal 4-0 Nigeria.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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