Marruecos vs Noruega por amistoso: día, hora y dónde ver partido entre Haaland y Brahim Díaz

La agenda deportiva no se detiene y este domingo 7 de junio la selección de Marruecos se enfrentará a Noruega en un partido amistoso por fecha FIFA. Este encuentro entre dos selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026 promete emociones de principio a fin y, sobre todo, varios goles. En este partido, ambas naciones tendrán la oportunidad de poner en práctica sus estrategias de cara a la gran fiesta del fútbol que se vivirá el próximo año.

Este encuentro estará marcado por la presencia de dos grandes figuras del fútbol de élite. Se trata de Erling Haaland, delantero del Manchester City, y Brahim Díaz, extremo del Real Madrid.

¿Cuándo juega Marruecos vs Noruega?

Marruecos vs. Noruega se llevará a cabo este domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, recinto deportivo con capacidad para 25.000 personas.

Así luce el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey

¿A qué hora se juega el partido entre Marruecos vs Noruega?

Este partido está programado para seguirse, en territorio peruano, desde las 2.00 p. m. A continuación, los horarios en otros países para que no te pierdas este compromiso:

Perú, Colombia, Ecuador : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Chile, Paraguay : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay : 4.00 p. m.

: 4.00 p. m. México (CDMX) : 1.00 p. m.

: 1.00 p. m. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica : 1.00 p. m.

: 1.00 p. m. Panamá : 2.00 p. m.

: 2.00 p. m. República Dominicana : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Estados Unidos (Miami) : 3.00 p. m.

: 3.00 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p. m.

¿Dónde ver Marruecos vs Noruega?

Para ver este encuentro, podrás hacerlo mediante la señal de ESPN en Estados Unidos. En España, en tanto, podrás seguirlo por Movistar+.