0
PREVIA
Brasil vs. Egipto
EN DIRECTO
Bolivia vs. Escocia

Marruecos vs Noruega por amistoso: día, hora y dónde ver partido entre Haaland y Brahim Díaz

Este domingo 7 de junio, Marruecos se enfrenta a Noruega en un partido amistoso por fecha FIFA, como anticipo de lo que se vivirá en el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Marruecos se enfrentará a Noruega en un amistoso. Foto: composición Líbero
Marruecos se enfrentará a Noruega en un amistoso. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

La agenda deportiva no se detiene y este domingo 7 de junio la selección de Marruecos se enfrentará a Noruega en un partido amistoso por fecha FIFA. Este encuentro entre dos selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026 promete emociones de principio a fin y, sobre todo, varios goles. En este partido, ambas naciones tendrán la oportunidad de poner en práctica sus estrategias de cara a la gran fiesta del fútbol que se vivirá el próximo año.

Este encuentro estará marcado por la presencia de dos grandes figuras del fútbol de élite. Se trata de Erling Haaland, delantero del Manchester City, y Brahim Díaz, extremo del Real Madrid.

Horarios para ver Guatemala vs Ecuador. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Ecuador vs Guatemala y dónde ver partido amistoso de fecha FIFA?

¿Cuándo juega Marruecos vs Noruega?

Marruecos vs. Noruega se llevará a cabo este domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey, recinto deportivo con capacidad para 25.000 personas.

Así luce el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey

Así luce el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey

¿A qué hora se juega el partido entre Marruecos vs Noruega?

Este partido está programado para seguirse, en territorio peruano, desde las 2.00 p. m. A continuación, los horarios en otros países para que no te pierdas este compromiso:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile, Paraguay: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.
  • México (CDMX): 1.00 p. m.
  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1.00 p. m.
  • Panamá: 2.00 p. m.
  • República Dominicana: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p. m.

¿Dónde ver Marruecos vs Noruega?

Para ver este encuentro, podrás hacerlo mediante la señal de ESPN en Estados Unidos. En España, en tanto, podrás seguirlo por Movistar+.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Bolivia vs. Escocia EN VIVO HOY por Unitel: transmisión del partido

  2. Portugal se despidió de su gente derrotando a Chile previo al Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano