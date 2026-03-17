¡Escándalo mundial! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana y CAF le quita titulo a Senegal

El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido declarar a la selección de Senegal como perdedora del partido contra Marruecos, correspondiente a la final de la Copa Africana de Naciones. Esto, de acuerdo con información del periodista internacional Fabrizio Romano, difundida por el portal web de la CAF.

Esto se debe a que, como se recuerda, el conjunto senegalés se retiró del terreno de juego luego de que se le anulara el gol de la victoria en tiempo extra y, además, le cobraran un penal en contra por una jugada anterior.

“Marruecos ha sido declarado ganador de la Copa Africana de Naciones tras la anulación del resultado final por parte de la CAF. Senegal ha sido declarado perdedor del partido, mientras que Marruecos ha sido declarado ganador por 3-0 según un comunicado oficial”, escribió el periodista internacional vía X.

Escribió el periodista internacional. Foto: X

Marruecos es el campeón de la Copa Africana

De acuerdo al comunicado de la CAF, publicado en su portal web, explican las razones por las cuales se llegó a este veredicto.

“El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)”.

“En su reunión de hoy, el Comité de Apelaciones de la CAF dictaminó, tras la apelación presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) en relación con la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”, se lee en el portal web de la entidad.

Comunicado de la CAF. Foto: CAF

El recurso presentado por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se declara admisible en forma y bien fundado.

Se anula la decisión del Jurado Disciplinario de la CAF.

El Comité de Apelaciones de la CAF considera que el comportamiento del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

La protesta presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se considera fundada.

Se constata que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante el comportamiento de su equipo, ha infringido el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento, se declara que la selección de Senegal ha perdido este partido, cuyo resultado se registra con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF).

Se rechazan todas las demás solicitudes o conclusiones.

La Junta de Apelaciones de la CAF también dictaminó lo siguiente:

Se acepta parcialmente el recurso presentado en relación con el Sr. Ismaël Saibari (jugador número 11 de la selección nacional marroquí).

El Jurado de Apelaciones confirma que el Sr. Ismaël Saibari es culpable de mala conducta en violación de los artículos 82 y 83(1) del Código Disciplinario de la CAF.

La sanción impuesta al Sr. Ismaël Saibari se revisa a una suspensión de dos (2) partidos oficiales de la CAF, de los cuales uno (1) partido queda suspendido.

Se cancela la multa de 100.000 dólares impuesta al Sr. Ismaël Saibari.

La apelación relativa al incidente en el que se vieron involucrados los recogepelotas se acepta parcialmente.

El Jurado de Apelación confirma la responsabilidad de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) en lo que respecta al comportamiento de los recogepelotas durante este partido.

La multa impuesta a la FRMF por este incidente se reduce a 50.000 dólares estadounidenses.

Se rechaza el recurso relativo a la injerencia en el ámbito de la revisión OFR/VAR.

Se confirma la multa de 100.000 dólares impuesta a la FRMF por este incidente.

La apelación relativa al incidente del láser se acepta parcialmente.

La multa impuesta a la FRMF por este incidente se reduce a 10.000 dólares estadounidenses.

Todas las demás solicitudes son rechazadas

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