Barcelona analiza cancelar amistoso con Perú y optar por Marruecos por fuerte motivo: "Más viable"

Una inesperada noticia llega desde España. Cuando todo hacía indicar que FC Barcelona tenía todo listo para venir a Lima en diciembre para disputar un amistoso ante la selección peruana, las cosas han dado un giro completamente distinto en las últimas horas, pues el club catalán estaría contemplando priorizar otra oferta de Marruecos, dejando de lado a la Bicolor.

De acuerdo a información del reconocido medio Mundo Deportivo, los 'Culés' recibieron una propuesta del combinado marroquí y la directiva del club estaría contemplando inclinarse por esta en vez de la opción de jugar con Perú el próximo mes debido a la cercanía que hay con el país africano en cuanto a los viajes.

"Ahora, con las dos ofertas sobre la mesa, la junta directiva debe decidir y la decisión debe llegar en breve. Según pudo saber Mundo Deportivo, a día de hoy internamente se considera más viable en términos de logística para la ventana de diciembre la propuesta para desplazarse a jugar en Marruecos, dado que la cercanía con el país africano permite hacer el viaje de ida y el de vuelta desde Barcelona en menos de 24 horas. Es decir, que se podría viajar por la mañana y volver por la noche tras el partido", señaló en una nota en su web oficial.

Barcelona ve más viable la propuesta para jugar en Marruecos antes que con la selección peruana. Foto: Mundo Deportivo

Además, el citado portal señaló que lo que hace más complicado la oferta de Perú es porque es más largas las distancias de Barcelona a Lima, las cuales podrían verse comprometido con el reglamento de descanso obligatorio de los jugadores impuesto por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"Por contra, la distancia con Lima, la capital de Perú, implica que el viaje sea más largo y sea más difícil ubicarlo antes de que la plantilla coja las vacaciones de Navidad, y más teniendo en cuenta que el día 3 o 4 de enero de 2026 habrá partido de Liga contra el Espanyol y, por tanto, que no hay mucho margen para ubicar los días de descanso obligatorio que marca la AFE para los futbolistas", agregó.

Barcelona sí o sí aceptará jugar en Perú

Es preciso señalar que, pese a que han bajado las opciones de ver a FC Barcelona con todas sus figuras en nuestro país a fin de año, Mundo Deportivo aseguró que la directiva del club va a aceptar ambos amistosos en Perú y Marruecos porque son buenas económicamente, pero de no hacerlo en diciembre, se buscará concretar un contrato para realizarlo en 2026, durante un tiempo que pueda encajarse en el calendario.

"Lo que se tiene claro en el seno del FC Barcelona es que se van a aceptar las dos propuestas porque son muy potentes. En el caso de la peruana, el caché está entre los 7 y los 8 millones. Si no se puede jugar ahora se cerrará un contrato para hacerlo cuando mejor encaje durante 2026", sentenció.