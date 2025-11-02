- Hoy:
Luis Advíncula hizo fuerte comentario sobre Oliver Sonne: "Tiene que aprender..."
Luis Advíncula sorprendió con un fuerte comentario sobre Oliver Sonne, lateral del Burnley que es su competencia en la selección peruana.
Sin duda alguna uno de los futbolistas más experimentados de la selección peruana es Luis Advíncula. Por ello, es voz autorizada para hablar de los más jóvenes y en esta ocasión dejó un fuerte comentario sobre Oliver Sonne, jugador del Burnley de la Premier League que es su principal competencia por la banda derecha en el combinado nacional.
PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima y Universitario se enfrentarán para definir al campeón del Clausura
El nacido en Dinamarca llegó a la Blanquirroja relativamente hace poco, y muchos hinchas aseguraron que debía aprender el español para que pueda integrarse bien al plantel. En ese sentido, el 'Rayo' sorprendió en Enfocados contando cómo ha sido la incorporación del 'Vikingo' y cuál fue la estrategia para hacerlo sentir parte de la 'familia' que es el cuadro incaico.
"Llegó a la selección y se puso en una mesa donde hablaban inglés, pero él tiene que aprender nuestro idioma. Entonces lo pusimos en nuestra mesa, con Yoshimar Yotún, el 'Cabezón', 'Marrón', Gallese, Andy y el 'Orejas'. Es una mesa 'chonguera', tanto así que ahora el 'Blanco' jode. Los jode a los fisios", contó Luis Advíncula sobre Oliver Sonne.
Asimismo, el lateral de Boca Juniors comentó que la competencia en la selección peruana con el futbolista del Burnley es totalmente sana y su prioridad es que todos se lleven bien. "A mí me da igual quien juega. Solo me importa que a la selección le vaya bien, no importa si juego yo o si juega él. En el balance, soy yo. Quizás en un momento tendrá una mejor carrera", agregó el 'Rayo'.
¿Luis Advíncula jugará en Alianza Lima?
A Luis Advíncula le tocaron el tema de si vendrá o no a Perú para jugar por Alianza Lima, ya que en las últimas semanas se ha rumorado mucho su contratación para el 2026. "Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora ya soy un adulto, ya hecho, y jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Hoy por hoy voy paso a paso en mi carrera", precisó, dejando abierta la posibilidad.
