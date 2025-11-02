¡Sorpresa! Extranjero de Universitario será convocado por Barreto para los amistosos: "Novedades"

0
Barcelona vs Elche por LaLiga
Diego Rebagliati sorprendió al revelar que una figura de Universitario será llamado por Manuel Barreto para integrar la lista de convocados en los amistosos ante Rusia y Chile.

Angel Curo
Extranjero de Universitario será convocado a la selección peruana para los amistosos
Extranjero de Universitario será convocado a la selección peruana para los amistosos | Composición: Líbero
Universitario de Deportes cerró una destacada temporada en la Liga 1 2025, consagrándose tricampeón nacional, gracias al aporte de sus figuras extranjeras. En ese contexto, se conoció que el DT Manuel Barreto ha puesto su mirada en un jugador crema nacido en el extranjero con el objetivo de integrarlo a la convocatoria de la selección peruana para los siguiente amistosos.

Exfigura de Racing que firmó por Universitario hasta 2026 se rindió ante los cremas

Extranjero de Universitario será convocado con Perú

Jairo Vélez se convirtió en una de las figuras destacadas de Universitario en el cierre de la temporada. El futbolista ecuatoriano fue de menos a más a lo largo del año y logró consolidarse en el esquema de Jorge Fossati. Además, Vélez obtuvo la nacionalidad peruana en 2024, y sus buenas actuaciones despertaron el interés de la 'Bicolor'.

La noticia fue revelada por Diego Rebagliati, quien durante el programa ‘Los Reba’ sorprendió a los hinchas al anunciar que el delantero de la ‘U’ será una de las novedades en la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde el combinado nacional se medirá ante Rusia y Chile.

"A Jairo Vélez me dijeron que ya lo van a convocar. Él ya es convocable. Me dijeron que las dos novedades serán Jairo Vélez y Adrián Ugarriza. Vélez ya es peruano y puede jugar", expresó el comentarista deportivo.

Estadísticas de Jairo Vélez con Universitario

Durante esta temporada, Jairo Vélez logró consolidarse como titular en el cuadro merengue, después de haber comenzado siendo considerado un jugador suplente. Actualmente, está cerca de renovar su contrato con Universitario, ya que su pase aún pertenece a la Universidad César Vallejo. Este año, el popular ‘Chato’ Vélez disputó 35 partidos, anotando 3 goles y registrando una asistencia.

Próximos partidos de la selección peruana

La selección peruana se enfrentará a Rusia y Chile en los amistosos programados para noviembre, correspondientes a la fecha FIFA, y ambos encuentros se jugarán en territorio ruso. El primero será ante Rusia el 12 de noviembre, mientras que el duelo contra Chile está programado para el 18 del mismo mes.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

