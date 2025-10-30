0
EN DIRECTO
Lanús vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Previa Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Capitán de equipo de la Bundesliga jugará en la selección peruana: "Va a estar en la convocatoria"

La selección peruana estará jugando por fecha FIFA dos amistosos en el mes de noviembre. Se confirmó la presencia de joven futbolista que juega en Alemania y es capitán.

Jasmin Huaman
Selección peruana convocará a jugador de Bundesliga para amistosos.
Selección peruana convocará a jugador de Bundesliga para amistosos. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

A pocas semanas de volver a ver a la renovada selección peruana, se confirmó que una joven promesa que juega en el fútbol alemán será parte de la próxima convocatoria para los amistosos ante Rusia y Chile. Se trata de un futbolista que tiene apenas 22 años de edad y es capitán del equipo de Miroslav Klose.

Paolo Guerrero cerca de retirarse de Perú.

PUEDES VER: Paolo Guerrero cerca de conocer su fecha de retiro oficial en la selección peruana

Luego del amistoso contra Chile, la selección de Perú volverá a estar en una nueva prueba en los amistosos contra Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre. Con Manuel Barreto como eje principal de la reestructuración del equipo, ahora se busca probar nuevas alternativas y una de ellas viene desde Alemania.

Confirman convocatoria de jugador de liga alemana

La Bicolor estará nuevamente reunida luego de haber tenido una presentación factible a pesar de la derrota ante Chile. Al no tenerse en cuenta a los futbolistas habituales, se cuenta con la posibilidad de ver nuevos rostros, como es el caso de Fabio Gruber.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, Fabio Gruber, futbolista y capitán del F. C. Núremberg, sí hará su debut en la selección mayor de Perú para los próximos amistosos de la Blanquirroja.

"Lo de Gruber es confirmado, va a estar en la convocatoria de Perú y entiendo que los documentos van a llegar a tiempo y va a poder estado en el partido ante Rusia y Chile", explicó el periodista para el programa de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Valor de Fabio Gruber

Fabio Gruber ha pasado por importantes equipos de Alemania, tales como el Augsburg y SC Verl, mientras que su equipo actual es el Núremberg donde es capitán y cuenta con todo el respaldo del comando técnico. Según el portal de Transfermarket, su valor actual es de 1,50 mill. de euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Y todavía no: Universitario deberá jugar playoffs para salir campeón del Torneo Clausura

  2. Alianza Lima todavía no pierde el Torneo Clausura y se juega la vida el domingo en Matute

  3. Fossati destacó a exfigura de U Católica que firmó por Universitario hasta 2027: "Sigue creciendo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano