Capitán de equipo de la Bundesliga jugará en la selección peruana: "Va a estar en la convocatoria"

A pocas semanas de volver a ver a la renovada selección peruana, se confirmó que una joven promesa que juega en el fútbol alemán será parte de la próxima convocatoria para los amistosos ante Rusia y Chile. Se trata de un futbolista que tiene apenas 22 años de edad y es capitán del equipo de Miroslav Klose.

PUEDES VER: Paolo Guerrero cerca de conocer su fecha de retiro oficial en la selección peruana

Luego del amistoso contra Chile, la selección de Perú volverá a estar en una nueva prueba en los amistosos contra Chile y Rusia en la fecha FIFA de noviembre. Con Manuel Barreto como eje principal de la reestructuración del equipo, ahora se busca probar nuevas alternativas y una de ellas viene desde Alemania.

Confirman convocatoria de jugador de liga alemana

La Bicolor estará nuevamente reunida luego de haber tenido una presentación factible a pesar de la derrota ante Chile. Al no tenerse en cuenta a los futbolistas habituales, se cuenta con la posibilidad de ver nuevos rostros, como es el caso de Fabio Gruber.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, Fabio Gruber, futbolista y capitán del F. C. Núremberg, sí hará su debut en la selección mayor de Perú para los próximos amistosos de la Blanquirroja.

"Lo de Gruber es confirmado, va a estar en la convocatoria de Perú y entiendo que los documentos van a llegar a tiempo y va a poder estado en el partido ante Rusia y Chile", explicó el periodista para el programa de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Valor de Fabio Gruber

Fabio Gruber ha pasado por importantes equipos de Alemania, tales como el Augsburg y SC Verl, mientras que su equipo actual es el Núremberg donde es capitán y cuenta con todo el respaldo del comando técnico. Según el portal de Transfermarket, su valor actual es de 1,50 mill. de euros.