Futbolista cotizado en casi un millón de euros está listo para jugar por Universitario

Jugador que está cerca de valer un millón de euros se encuentra preparado para disputar la Liga 1 del 2026 junto a Universitario de Deportes.

Luis Blancas
José Rivera pasó los exámenes médicos y está listo para jugar por Universitario
José Rivera pasó los exámenes médicos y está listo para jugar por Universitario | Foto: X
Universitario de Deportes ha iniciado su pretemporada con miras a lograr el tetracampeonato de la Liga 1 bajo la dirección de Javier Rabanal. En este emocionante inicio de año, el equipo merengue ha comunicado a través de sus redes sociales que un jugador valuado en casi un millón de dólares está preparado para los entrenamientos. Nos referimos a José Rivera.

José Rivera pasó los exámenes médicos y está listo para jugar por Universitario

Rivera, quien ha sido fundamental en el equipo de Universitario para alcanzar el tricampeonato, pasó sus exámenes médicos y se encuentra listo para jugar y realizar sus respectivos entrenamientos. "El Sr. Rivera pasó sus exámenes médicos", se lee en X.

La publicación que hizo el equipo Universitario de Deportes también destaca un detalle especial en las manos del 'Tunche' Rivera, ya que al concluir la Liga 1 del 2025 se casó con su actual esposa y al firmar los documentos se le vio el anillo.

jose rivera universitario

Universitario anunció que José Rivera pasó los exámenes médicos de manera óptima.

Cabe afirmar que José Rivera llega a la pretemporada junto a sus habituales y nuevos compañeros con el objetivo puesto de ganar el tetracampeonato de la Liga del 2026.

José Rivera en Universitario 2025

Rivera fue pieza esencial de Universitario de Deportes para alcanzar los 3 títulos consecutivos al anotar 12 goles en 30 partidos entre el Torneo Apertura y Clausura. Además, en la Copa Libertadores 2025 jugó 7 encuentros que contribuyeron a alcanzar importantes victorias.

¿Cuánto vale el pase de José Rivera?

Según el portal Transfermarkt, el pase de José Rivera está valorizado en 800 mil euros, lo cual representa un gran ascenso desde la última vez en la que fue cotizado en 700 mil euros.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

