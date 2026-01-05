Indiscutible: Universitario cerró el 2025 como el club que más hinchas llevó en la Liga 1

Universitario cerró el 2025 de la mejor manera posible, terminaron siendo campeones en octubre y ahora se preparan para disputar una nueva temporada en busca del tetracampeonato. La hinchada crema nunca abandono a su equipo y ese compromiso tuvo sus frutos. La Liga 1 publicó cuál fue el equipo que más hinchas de local llevó durante el 2025 y el ganador fue: Universitario de Deportes.

Según el informe publicado por la liga, Universitario registró un total de 660,153 hinchas en las tribunas del Estadio Monumental durante el 2025. Esto sabiendo que no disputó ningún playoff, como el caso de Alianza Lima, Sporting Cristal o Cusco FC. Durante los últimos años el equipo crema a liderado esta estadística, sus hinchas deben estar orgullosos.

Universitario fue el club que llevó más hinchas de local en la Liga 1 2025 | Vía Liga 1 Te Apuesto

Hay que señalar que la diferencia entre el primer y segundo lugar es bastante considerable. Alianza Lima se ha quedado corto en comparación con otros años. Seguro que si suman sus nueve partidos internacionales, podrían alcanzar a Universitario. Veremos como se mueven los equipos en 2026, el club crema aprovecha tener un estadio con capacidad para 80 mil hinchas.

¿Cuándo se jugará la Noche Crema?

Finalmente, el gobierno del Perú confirmó la noche de presentación de Universitario para el sábado 24 de enero, el mismo día que Alianza Lima tendrá su Noche Blanquiazul. El equipo de Javier Rabanal se medirá ante la Universidad de Chile, en un partido que servirá para medir el nivel del equipo crema en general y los nuevos fichajes.

Nuevos fichajes de Universitario

Para la temporada 2026, el club crema ha sumado al defensor Caín Fara (argentino) y al delantero Sekou Gassama (senegalés) como sus principales incorporaciones, además del regreso del portero Diego Romero (peruano) tras su paso por el fútbol argentino y el fichaje del extremo Héctor Fértoli (argentino) para potenciar el ataque.