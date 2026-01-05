Jugador de Universitario es flamante refuerzo de club campeón de la Sudamericana

Universitario de Deportes tiene la responsabilidad de conformar un gran plantel no solo para luchar por el tetracampeonato, sino también pensando en afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Bajo ese contexto, durante el mercado de pases, la dirigencia se preocupa en sumar nuevos refuerzos, además vienen definiendo el futuro de sus integrantes.

Futbolista de Universitario es nuevo refuerzo de campeón de la Sudamericana

Álvaro Rojas una de las jóvenes promesas de la escuadra merengue estuvo a préstamo por todo el 2025 en Juan Pablo II donde poco a poco tuvo una mayor continuidad en el plano local. Sin embargo, con miras al 2026 el también extremo derecho decidió tomar nuevos rumbos, tal es así que acordó su llegada a Cienciano, campeón sudamericano. Así lo reveló el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales.

"Álvaro Rojas es nuevo jugador de Cienciano por toda la temporada 2026. El volante ofensivo llega en calidad de préstamo de Universitario. Rojas viene de jugar en Juan Pablo II en 2025 donde disputó 32 partidos, metió 4 goles y dio 2 asistencias. Ya está con el grupo en Pisaq", señaló el hombre de prensa en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Álvaro Rojas será cedido a Cienciano para la temporada 2026

Un dato para destacar es que el canterano de Universitario logró ser convocado a la selección peruana que estuvo a cargo de Manuel Barreto para el amistoso de octubre contra Chile. De igual modo, Rojas fue parte de la nómina de la 'Bicolor' a cargo de SAPAF con miras al último cotejo de preparación del combinado patrio frente a Bolivia en Chincha.

A su vez, el mediocentro de 20 años participó de algunos duelos de la selección peruana Sub 20 y Sub 23 desde el 2022, debido a su sobresaliente nivel y profesionalismo con las divisiones menores del conjunto estudiantil.

Valor en el mercado de Álvaro Rojas

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Álvaro Rojas se cotiza en 450 mil euros en el mercado de pases. Esta cantidad es la más alta en su trayectoria profesional tras su presente con la escuadra de Chongoyape.