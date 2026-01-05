Se confirmó cuándo Bryan Reyna definirá su futuro tras el interés de dos clubes de la Liga 1: "Contrato"

Bryan Reyna quiere tener mayor protagonismo esta temporada luego de su etapa en Belgrano de Córdoba durante el 2025. El ex Alianza Lima estuvo lejos de tener minutos con el 'Pirata', y actualmente importantes elencos del balompié nacional buscan dar el golpe con su incorporación de cara al 2026.

La fecha en la que Bryan Reyna definirá su futuro tras ofertas

Según pudo conocer Líbero, a través del periodista Sandro Bazán, la prioridad del popular 'Picante' es sumar minutos a lo largo del 2026, motivo por el cual, esta semana será fundamental para que el extremo izquierdo pueda decidir dónde seguir con su carrera al recibir dos propuestas de clubes peruanos.

"Semana clave para Bryan Reyna. No tuvo la continuidad deseada en Belgrano y aunque tiene contrato vigente pidió ser prestado. Dos equipos de la Liga 1 lo tienen en su radar", indicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Bryan Reyna podría volver a jugar en la Liga 1 en el 2026

Tras su arribo al 'Pirata', el veloz atacante tuvo mucho protagonismo durante el 2024 a tal punto de disputar oficialmente 35 duelos por la Liga Profesional, Copa de la Liga y Copa Conmebol Sudamericana. Reyna se mostró como un futbolista muy desequilibrante por banda, llegando a ser considerado varias veces como titular.

No obstante, su desempeño no fue el mismo a lo largo de la anterior temporada en la que apenas venía siendo convocado. Bryan Reyna perdió su lugar en el once únicamente por decisión técnica, y así lo reflejan sus 20 cotejos que afrontó con la camiseta del elenco cordovés.

Valor en el mercado de Bryan Reyna

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el jugador de 27 años registra una actual cotización de 1 millón de euros en el mercado de pases tras su presente deportivo. En el 2024 alcanzó su cifra récord de 2.50 millones de euros con Belgrano de Argentina.