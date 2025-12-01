Belgrano aclara situación de Bryan Reyna y su regreso al fútbol peruano para el 2026: "Está..."

A pesar de que dejó la liga peruana con gran ilusión de triunfar en el exterior, todo indicaría que Bryan Reyna podría regresar más pronto que tarde. En Argentina se dio a conocer la respuesta del DT Ricardo Zielinski sobre la situación del futbolista peruano ante una posible salida de cara a la temporada 2026.

Con el inicio del mercado de fichajes, el nombre de Bryan Reyna ha empezado a sonar para reforzar a grandes equipos en la Liga 1 y ahora se ha dado a conocer la postura que mantiene Belgrano sobre el futuro del jugador y si le ofrecerá facilidades para dejar el club.

Belgrano aclara situación de Bryan Reyna

Desde Argentina, el portal 'La Voz' señaló que el técnico de Belgrano, Ricardo Zielinski, le comunicó al delantero peruano que no será tomado en cuenta para la temporada 2026. De esta manera, se refuerza la idea de Bryan Reyna y su regreso a la Liga 1 para el próximo año.

"Está disponible para quien lo requiera, estamos esperando que alguno de los clubes que dicen tener interés por el jugador se comunique con nosotros", es la postura que tomó Belgrano, club que está a la espera de buscarle una salida a Bryan Reyna y llegar a un acuerdo para su salida.

Bryan Reyna regresaría al fútbol peruano.

Bryan Reyna se pronuncia sobre su futuro

Al término de la temporada en Argentina, el futbolista Bryan Reyna dejó abierta la posibilidad de volver a Perú para jugar por uno de los equipos que luchan los primeros lugares. "Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección", sostuvo.