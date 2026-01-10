¡Magistral! Piero Quispe se lució con un golazo en la victoria de Sydney FC - VIDEO

Piero Quispe sigue dando de que hablar tras su fichaje por el Sydney FC de Australia, el volante nacional es una de las grandes figuras de su equipo y así lo demostró en el último partido por la fecha 12 de la A-League. El 'Príncipe Inca' se lució con una magistral anotación en la victoria por 3-0 ante Marcarthur.

El talentoso volante fue titular en el último encuentro del Sydney FC y firmó una actuación sobresaliente, siendo clave en la victoria de su equipo. Su rendimiento quedó reflejado al abrir el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, confirmando su importancia en el esquema.

Piero Quispe recibió el balón en tres cuartos de campo rival y, con rapidez, descargó para un compañero. De inmediato atacó el espacio con inteligencia, se filtró entre los defensores y ya dentro del área recibió un centro raso de Rhyan Grant. Con un control preciso, sacó un potente derechazo que dejó sin opciones al arquero contrario.

Esta anotación no solo desató la alegría de los hinchas del Sydney FC que se hicieron presentes para apoyar a su equipo, sino que también significó una enorme satisfacción para el exjugador de Universitario de Deportes, ya que representó su primer gol con la camiseta del cuadro australiano.

Ya en el segundo tiempo, sus compañeros Víctor Campuzano (48') y Patrick Wood (62') completaron la goleada. Con la victoria, Sydney FC se ubica en el segundo lugar con 22 puntos, a solo dos unidades del líder y con un partido menos.

Números de Piero Quispe con Sydney FC

Desde su llegada al fútbol australiano, Piero Quispe se ha consolidado como un jugador fundamental jugando 11 partidos con la camiseta del Sydney FC. En los registros, el volante suma más de 900 minutos en campo, donde dejó un gol y dos asistencias.

Valor de mercado de Piero Quispe

El 'Príncipe Inca' es considerado uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano, por lo que no es raro que ostente una gran cotización. De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Quispe está valorizado en 2,5 millones de euros.