Piero Quispe presume su primer logro tras fichar por el Sydney FC: "Muy agradecido"

Se acaba un año diferente para Piero Quispe, ya que tuvo que dejar la Liga MX, una de las más importantes de América, para cruzar el océano y mudarse al Sydney FC de Australia, donde juega la A-League. Ahora, llegando a fines del 2025, el mediocampista con paso por Universitario de Deportes ha presumido su primer logro en redes sociales.

Como sabemos, cuando el volante de la selección peruana firmó por su nuevo equipo, dejando Pumas de México, fue sumamente criticado debido a que llegó a una liga de menor nivel y ello implica un retroceso en su carrera profesional. En la competición mexicana podía ser captado por importantes elencos de Europa, pero en el cuadro oceánico, que juega en la confederación de Asia, es más complicado que ello suceda.

Lo cierto es que no todo es fútbol en la vida, sino que también importan logros económicos para darle una mejor estabilidad a su familia. En ese sentido, recientemente Piero Quispe presumió su nueva camioneta. "Nuevas ruedas gracias a Cupra", precisó el ex Universitario en su cuenta oficial de Instagram junto a la fotografía que te dejamos a continuación.

Piero Quispe y su nueva camioneta.

Números de Piero Quispe en Sydney FC

Hasta el momento, Piero Quispe ha jugado únicamente 9 compromisos en el Sydney FC de Australia y ha conseguido brindar 2 asistencias. El elenco del mediocampista de la selección peruana se encuentran en la segunda posición de la A-League con 18 unidades, a 2 puntos del Auckland FC.

¿En qué clubes ha jugado Piero Quispe?

Formado en Universitario de Deportes, el volante nacional debutó ahí profesionalmente y luego se dirigió a Pumas UNAM de la Liga MX. Tras una temporada en México, el 'Príncipe Inca' firmó por el Sydney FC y ahí permanece.