- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
Piero Quispe presume su primer logro tras fichar por el Sydney FC: "Muy agradecido"
¡Sorpresa! Piero Quispe, ex Universitario de Deportes, se encuentra jugando en el Sydney FC y ya reveló cuál fue su primer logro en Australia.
Se acaba un año diferente para Piero Quispe, ya que tuvo que dejar la Liga MX, una de las más importantes de América, para cruzar el océano y mudarse al Sydney FC de Australia, donde juega la A-League. Ahora, llegando a fines del 2025, el mediocampista con paso por Universitario de Deportes ha presumido su primer logro en redes sociales.
PUEDES VER: Carrillo presume su nuevo título y Farfán lo ‘vacila’: “Valen las copas de Arabia Saudita”
Como sabemos, cuando el volante de la selección peruana firmó por su nuevo equipo, dejando Pumas de México, fue sumamente criticado debido a que llegó a una liga de menor nivel y ello implica un retroceso en su carrera profesional. En la competición mexicana podía ser captado por importantes elencos de Europa, pero en el cuadro oceánico, que juega en la confederación de Asia, es más complicado que ello suceda.
Lo cierto es que no todo es fútbol en la vida, sino que también importan logros económicos para darle una mejor estabilidad a su familia. En ese sentido, recientemente Piero Quispe presumió su nueva camioneta. "Nuevas ruedas gracias a Cupra", precisó el ex Universitario en su cuenta oficial de Instagram junto a la fotografía que te dejamos a continuación.
Piero Quispe y su nueva camioneta.
Números de Piero Quispe en Sydney FC
Hasta el momento, Piero Quispe ha jugado únicamente 9 compromisos en el Sydney FC de Australia y ha conseguido brindar 2 asistencias. El elenco del mediocampista de la selección peruana se encuentran en la segunda posición de la A-League con 18 unidades, a 2 puntos del Auckland FC.
¿En qué clubes ha jugado Piero Quispe?
Formado en Universitario de Deportes, el volante nacional debutó ahí profesionalmente y luego se dirigió a Pumas UNAM de la Liga MX. Tras una temporada en México, el 'Príncipe Inca' firmó por el Sydney FC y ahí permanece.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90