Palacios dio rotundo comentario contra Concha, Peña y Quispe por usar la 10 de Perú: "Ellos no..."

La selección peruana jugó su último amistoso FIFA ante Chile y perdió por 2-0 en Sochi, Rusia. Junto a la derrota, uno de los puntos más bajos del partido fueron los futbolistas que jugaron de 10, entre ellos Jairo Concha y Piero Quispe, y anteriormente Sergio Peña. Es por eso que 'Chorri' Palacios salió al frente para dar un firme mensaje contra los 3 futbolistas.

Chorri Palacios dio fuerte comentario sobre Jairo Concha, Sergio Peña y Piero Quispe por usar la 10 de la selección de Perú

En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el exvolante de la Selección Nacional, Roberto Palacios, fue preguntado sobre qué jugador, entre Piero Quispe, Jairo Concha o Sergio Peña, debería usar la camiseta número 10.

Para el 'Chorri', los 3 futbolistas mencionados no son 10, por lo tanto, deberían usar ese número tan privilegiado que fue utilizado por Teófilo Cubillas y César Uribe.

Video: RPP

"Ahorita ninguno de los tres. No son '10' con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso que incluso en algún momento no quise utilizar la '10' al ver que había sido utilizada por Cubillas, Uribe, etc. Pensé que no iba a poder estar a ese nivel, es un número complicadísimo y si no hay un '10', es mejor que no lo usen, es mejor guardarlo hasta que aparezca un futbolista de esas características como las que te acabo de hablar", manifestó.

Roberto Palacios también agrega que es mejor esperar a que surja un futbolista talentoso para asumir el rol de número 10, ya que en un equipo de fútbol es crucial contar con él, pero sobre todo que asuma esa función.

"Ellos son jugadores que tienen su capacidad, su forma de juego, pero que todavía no llegan a ser un '10' en algún equipo y menos en la Selección, porque si no siempre van a ser criticados", agregó.

"La verdad es que ellos no son '10'. No busquemos asignarles un rol que es inherente al futbolista, al ser diferente, al cerebro. Necesitamos encontrar un jugador con esas características", concluyó.

Por último, Palacios manifestó que tuvo la oportunidad de usar la 10, pero nunca lo quiso por temor a hacerlo mal. Es por eso que exige a los entrenadores de la selección peruana a no volver a usar a Piero Quispe, Sergio Peña o Jairo Concha como volante creativo, ya que lo harán mal.