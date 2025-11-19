Diego Rebagliati analizó nivel de la selección peruana y lanzó firme advertencia: "Estamos…"

Perú perdió ante Chile en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, válido por amistoso de fecha FIFA. Tras el partido disputado en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati se pronunció sobre el desempeño de la Blanquirroja en este cierre de compromisos del 2025.

Cabe mencionar que la Bicolor no pasó del empate con Rusia en el primer encuentro de preparación de noviembre, mientras que ante ‘La Roja’ no pudo sostener su ventaja de 1-0 tras el gol de Álex Valera y terminó cayendo, cerrando un año muy complicado luego de no lograr la clasificación al Mundial 2026.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre la selección peruana?

“A mí lo que más me preocupa, creo que en la zaga central tenemos alternativas, en el lateral derecho e izquierdo hay alternativas, lo que más me preocupa claramente es la mitad de la cancha, creo que en la mitad de la cancha somos un equipo frágil, que le cuesta los rivales que son más intensos, que le cuesta tener la pelota”, dijo Diego Rebagliati.

En esa línea, explicó qué es lo que se debe hacer para que puedan mantener un buen nivel en una de las zonas más importantes del combinado nacional, resaltando la presencia de los nuevos rostros que se sumaron al equipo de todos.

“Esa zona de la cancha, si no revisamos bien quién está para jugar y quien no, le va a costar a Perú ser un equipo protagonista porque estamos lejos, con los futbolistas que están jugando estos partidos, de ser un equipo sólido en mitad de la cancha”, agregó.

Diego Rebagliati y su contundente mensaje sobre Álex Valera

“Álex Valera se hace cargo y me parece sano porque es un jugador que necesitaba hacer un penal en la selección. El último penal que había pateado ya sabemos cuál es. Y creo que el saldo más positivo de estos dos partidos es que Valera tiene que sentirse el ‘9’ titular de la selección, así juegue con la ‘20’, la ‘9’ es de él, el puesto es de él”, mencionó.